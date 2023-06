Koloniale Aufarbeitung: Deutsche Zurückhaltung in Tansania

Die Bundesregierung will Deutschlands Kolonialgeschichte aufarbeiten. Doch die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei zeigt, dass heikle Fragen wie der Maji-Maji-Krieg in Tansania ausgespart werden.

Ein eindrückliches Mahnmal für die deutsch-tansanische Geschichte findet sich im Berliner Museum für Naturkunde. Mit über dreizehn Metern Höhe ist der Brachiosaurus Brancai eines der weltweit größten rekonstruierten Dinosaurierskelette. Anfang des 20. Jahrhunderts von deutschen Paläontologen ausgegraben im Süden der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, begeistert er seit Generationen Schulklassen und Besucher der deutschen Hauptstadt.

Auch Philemon Mtoi hat den Dino auf seiner Reiseliste. Der tansanische Historiker promoviert seit Kurzem an der Universität Bonn. Er kennt den kolonialen Kontext, in dem die Funde nach Berlin gekommen sind - unrechtmäßig, wie er findet. Seit seiner Kindheit kennt er aus seiner Heimat Diskussionen um die mögliche Rückkehr solcher geschichtlicher Zeugnisse - und nicht minder um die Rückforderung von Gebeinen, die Deutschland zu Hunderten verschleppt hat.

"Das sind sehr wichtige Diskussionen", sagt Mtoi der DW. "Wenn Menschen miteinander reden, bietet sich die Chance, einen Dialog zu beginnen, der zu einem positiven Ende gebracht werden kann." Wenn aber nicht geredet werde, werde das zu einer feindseligen Atmosphäre führen.

Maji-Maji-Krieg: Sevim Dagdelen fordert Dialog mit Nachfahren der Opfer

Eine, die mit dem Ton der politischen Debatte um Deutschlands koloniale Vergangenheit nicht zufrieden ist, ist die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen. Sie fordert einen aktiveren Umgang der Bundesregierung mit der deutschen Kolonialschuld. "Wer wie Bundeskanzler Olaf Scholz einen Neustart der Beziehungen mit den Staaten Afrikas propagiert, darf die politische wie juristische Aufarbeitung von Kolonialverbrechen nicht auszusitzen versuchen", so die deutsche Oppositionspolitikerin zur DW.

Die Bundestagsabgeordnete zeigt sich unzufrieden mit der Antwort auf eine Kleine Anfrage, die Dagdelen gemeinsam mit der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung gestellt hatte. Andreas Michaelis, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, verweist darin auf die Entwicklungen der letzten Jahre: "In Hinblick auf die Rückführung menschlicher Überreste und die Rückgabe von Kulturgütern liegen Verhandlungsangebote vor und die Bundesregierung befürwortet einen diesbezüglichen Dialog mit der tansanischen Regierung", heißt es in der Antwort der Bundesregierung .

Eine wesentliche Frage Dagdelens bleibt hingegen im Kern unbeantwortet: Sie bezieht sich auf den Maji-Maji-Krieg, bei dem deutsche Kolonialtruppen zwischen 1905 und 1908 einen Aufstand aus der bäuerlichen Bevölkerung Südtansanias blutig niederschlugen. Äcker wurden verbrannt und Menschen dem Hunger ausgesetzt. Bis zu 300.000 Menschen kamen dabei nach aktuellen Erkenntnissen ums Leben. Der Bundesregierung sei die Art der Niederschlagung bekannt, heißt es in der Antwort. Auf die Frage, ob diese Ereignisse aus heutiger Sicht als Kriegsverbrechen oder Völkermord bezeichnet werden könnten - wie im Falle Namibias geschehen - heißt es lediglich, man stelle sich "der moralischen und politischen Verantwortung". Die Regierung verweist auf "vertrauensvolle Gespräche" mit der tansanischen Regierung. Ein Sondergesandter sei hingegen nicht vorgesehen.

Angst vor "Präzedenzfall" Namibia

All dies gehört aber für Sevim Dagdelen zu einem konstruktiven und zielgerichteten Dialog dazu. Hier wünscht sich die Linken-Politikerin, dass Lehren aus der Aufarbeitung des Völkermords an namibischen Herero und Nama gezogen werden. Dort haben es beide Regierungen zwar zu einer gemeinsamen Erklärung gebracht, doch diese ist vonseiten Namibias noch nicht ratifiziert - nicht zuletzt aufgrund massiven Widerstands aus dem Lager der Betroffenen, die sich übergangen fühlen: "Anders als im Fall Namibias praktiziert, sollte die Bundesregierung in enger Abstimmung mit der Regierung Tansanias auch die Nachfahren der Opfer bzw. der vom Völkermord besonders betroffenen Gemeinschaften von Anfang an aufrichtig berücksichtigen und den Dialog suchen."

Für Jürgen Zimmerer, Historiker an der Universität Hamburg, zeigt das Ausweichen der Bundesregierung vor allem eines: "Man hat Angst vor Präzedenzfällen, wenn man koloniale Gewalt im Zusammenhang mit Wiedergutmachung oder Entschuldigung offiziell anerkennt." Denn es stünden auch Wiedergutmachungsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg im Raum - und hier werde sehr genau beobachtet, wie die Debatten um die Anerkennung kolonialen Unrechts ausgehen, sagt Zimmerer im DW-Gespräch. "Und jetzt will man auf jeden Fall vermeiden, dass man in Namibia anerkennt, was dann auch für andere Fälle gelten könnte."

Politik der Scheibchen

Auf einer anderen Ebene bemüht sich die Bundesregierung zuletzt um einen offensiven Umgang mit Deutschlands kolonialer Vergangenheit. Erst vergangenen Dezember reiste Außenministerin Annalena Baerbock zusammen mit Kulturstaatssekretärin Claudia Roth nach Nigeria, um Benin-Bronzen von hohem symbolischem Wert an Nigeria zu übergeben. In Tansania schickt sich Katja Keul, Staatsministerin im Außenministerium, an, diese Rückführung von menschlichen Überresten und Kulturgütern voranzutreiben.

"Es ist ganz interessant, dass wir nach Jahrzehnten der kolonialen Amnesie und der Weigerung, Kolonialismus, koloniale Gewalt, koloniale Verbrechen und Unrecht ernst zu nehmen, seit zwei, drei Jahren ein Umdenken haben, zu sagen: Ja, wir erkennen es an, aber wir konzentrieren uns auf den Bereich Museen und Kunst, wir geben Objekte zurück", formuliert Historiker Zimmerer im DW-Gespräch. Auch bei menschlichen Überresten erkenne man an, was eben nicht abzuwenden sei.

"Aber was man vermeiden möchte, ist, das Strukturelle, Rassistische des Kolonialismus als solches anzuerkennen, das strukturell-rassistische Unrechtssystem, das der Kolonialismus nun einmal war, weil dann eben ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen werden nach Wiedergutmachung, nach Entschuldigung." Und nicht zuletzt gehöre dazu auch die Frage: "Woher kommt der deutsche Wohlstand? Der europäische Wohlstand?"

Historiker fordern länderübergreifende Kommission

Am grausamen Vorgehen der deutschen Kolonialmacht in Deutsch-Ostafrika, zu dem auch Ruanda, Burundi und Teile von Nordmosambik gehörten, lassen die Historiker Zimmerer und Mtoi keinen Zweifel aufkommen. Verhandlungen um Wiedergutmachung forderte Tansanias Botschafter Abdallah Possi schon 2020. Auch die Kleine Anfrage der Linken-Fraktion greift diese auf. Die Antwort der Bundesregierung: Es liege bislang keine offizielle Forderung der tansanischen Regierung vor.

Historiker Mtoi hält es indessen für ungeschickt, erst auf solche Forderungen zu warten. Er wünscht sich klare Signale der Versöhnung. Dabei gehe es nicht nur um den Maji-Maji-Krieg, sondern etwa auch um die Enteignung von Bauern im heutigen Ruanda und Burundi mit all ihren wirtschaftlichen Folgen. "Im kolonialen Kontext geht es nicht darum, abzuwägen, wer mehr und wer weniger erniedrigt wurde", sagt der Tansanier. Die Forderungen aus diesen Ländern würden nicht auf sich warten lassen.

Wenn Berlin jetzt zögerlich vorgehe, werde das die Beziehungen über Jahre belasten. Stattdessen schlägt Mtoi eine gemeinsame Kommission insbesondere von Historikern und Akademikern aus allen betroffenen Ländern vor. Das müsse auch im Interesse Deutschlands sein: "Deutschland ist eine der stärksten Nationen in der Welt", betont der Historiker. Ein Land, von dem viele Länder lernen würden. Als solches habe es eine besondere Verantwortung. "Es ist nicht schlecht, zu sagen, dass es dir leid tut. Es ist kein Zeichen von Schwäche - es zeigt, dass du Verantwortung übernimmst für die Völker dieser Welt."

