Bundesliga: Wolfsburg ersetzt Trainer Kovac durch Hasenhüttl

Nach einer mehrmonatigen sportlichen Krise hat sich Fußball-Bundesliga-Klub VfL Wolfsburg von seinem Trainer Niko Kovac getrennt. Die Entscheidung fiel nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Augsburg. "Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben, um die Situation zu stabilisieren", wird Geschäftsführer Marcel Schäfer in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Europa verpasst, dann sportlicher Einbruch

Die Trennung von Kovac erfolgte nach nicht einmal zwei Jahren. Der 52-Jährige war 2022 nach Wolfsburg gekommen, um den Verein, der finanziell sehr großzügig vom Volkswagen-Konzern unterstützt wird, ins internationale Geschäft und im Idealfall sogar zu Titelgewinnen zu führen. Allerdings verspielte der VfL bereits in Kovacs erster Saison einen Europa-League-Platz am letzten Spieltag durch eine Heimniederlage gegen den Absteiger Hertha BSC.

Sportliche Krise: Freudestrahlende Gesichter hat man in diesem Jahr beim VfL Wolfsburg nur selten gesehen Bild: HMB Media/picture alliance

In der laufenden Spielzeit folgte dann ein regelrechter sportlicher Einbruch. Aus einem individuell gut besetzten und im Sommer für mehr als 70 Millionen Euro verstärkten Kader holte Kovac vor allem spielerisch zu wenig heraus. Wolfsburg ist nach 26 Spieltagen nur Tabellen-14. und hat gerade einmal sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Im Jahr 2024 haben die Wolfsburger noch kein Spiel gewonnen. Von den vergangenen 20 Ligaspielen gewannen sie nur zwei. "Natürlich bin vor allem ich als Cheftrainer enttäuscht darüber, dass es uns nicht gelungen ist, trotz vielversprechender Ansätze den Turnaround zu schaffen", lautet das letzte Zitat Kovacs in der Vereinsmitteilung zur Trennung.

Ralph Hasenhüttl als Nachfolger

Neben dem Chef müssen auch die beiden Co-Trainer Robert Kovac und Aaron Briggs gehen. Robert Kovac ist der Bruder von Niko Kovac. Als mögliche Nachfolger spätestens für die neue Saison werden bereits einige Namen gehandelt.

Trainer Ralph Hasenhüttl aus Österreich arbeitete von 2016 bis 2018 erfolgreich bei RB Leipzig Bild: motivio/dpa/picture alliance

Nur wenige Stunden nach Kovacs Entlassung stand auch sein Nachfolger bereits fest: Ralph Hasenhüttl, Ex-Trainer von RB Leipzig, der zuletzt beim FC Southampton in der englischen Premier League tätig war, übernimmt beim VfL. In Deutschland hatte der Österreicher nicht nur in Leipzig, sondern auch für den FC Ingolstadt und den VfR Aalen gearbeitet. Hasenhüttl wird am Montagmittag offiziell bei den Wolfsburgern vorgestellt.

Immer erfolgreich - nur in Wolfsburg nicht

Kovac ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Er ist ehemaliger Bundesliga-Profi und kroatischer Nationalspieler. Seine insgesamt 241 Bundesliga-Spiele bestritt er zwischen 1996 und 2006 für Bayer 04 Leverkusen, den Hamburger SV, den FC Bayern und Hertha BSC. Nach seiner Spieler-Karriere startete er eine als Trainer - zunächst im Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg, später als U21-Trainer und Nationaltrainer Kroatiens.

Mit Eintracht Frankfurt gewann er 2018 den DFB-Pokal, mit Bayern München ein Jahr später sogar das Double. Den französischen Spitzenclub AS Monaco führte er 2021 in die Qualifikation zur Champions League. Nur beim VfL Wolfsburg wollte sich kein Erfolg einstellen.

