Bundesliga-Spielerinnen fordern Einschreiten des DFB im Fall Heiko Vogel

Deutschlands Fußballerinnen sind sauer. "Wir alle fühlen uns beleidigt, diskriminiert und lächerlich gemacht", schrieben die Fußballerinnen der ersten und zweiten Frauen-Bundesliga in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Sie bezogen sich dabei auf den Fall Heiko Vogel. Der 45-Jährige trainiert das U23-Männerteams des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Nach Angaben einer Schiedsrichter-Assistentin hatte Vogel ihr beim Verlassen des Platzes nach einem Regionalliga-Spiel zugeraunt: "Frauen haben auf dem Fußballplatz absolut nichts zu suchen."

"Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport"

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV), der zuständige Regionalverband im DFB, hatte die Äußerung lediglich als "unsportlich" bewertet. "Das ist weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend", beschwerten sich die Fußballerinnen der obersten beiden Ligen. Mindestens in gleichem Maße empörte die Spielerinnen die Sanktion des WDFV: Vogel soll bis zum Sommer sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft leiten. "Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball", heißt es in dem offenen Brief. "Uns stellt sich die Frage, wie das Trainieren eines Frauen- oder Mädchenteams als eine Strafe festgelegt werden kann."

Die Fußballerinnen forderten den DFB auf, "Stellung zu beziehen und aktiv zu werden". DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg, im Verband für den Frauenfußball zuständig, reagierte und schloss sich der Kritik an: "Ich kann den großen Ärger der Spielerinnen verstehen und nachvollziehen, dass sie sich dazu öffentlich Gehör verschaffen." Der DFB steht nach eigenen Angaben seit Tagen in Kontakt mit dem WDFV, der das Urteil derzeit überprüfe.

Eberl: Keine Strafe, sondern Angebot

Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, hatte am Freitag erklärt, Vogel habe einen Fehler gemacht: "Was er gesagt hat, das gehört sich nicht. Das missbilligen wir auch hier im Verein." Eberl bestritt allerdings, dass das Training einer Frauen- oder Mädchenteams die ursprüngliche Strafe gewesen sei. "Die Strafe waren zwei Spiele Sperre, eine Geldstrafe vom Verband plus eine Geldstrafe vom Verein on top", sagte Eberl. Vogel habe im Zuge der Verhandlungen von sich aus vorgeschlagen, eine Frauen-Mannschaft zu trainieren, so Eberl, "um seine Wertschätzung für den Frauenfußball auszudrücken. Insofern ist das keine Strafe, sondern ein Angebot."