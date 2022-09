Nebelderby

So jenes im November 1966, als Schiedsrichter Gerd Henning das Revierderby in Dortmund trotz dichten Nebels anpfeift. "Ich bin immer, wenn der Ball in den Nebel geschossen wurde, hinterhergelaufen", sagt der Pfeifenmann später. "Das war anstrengend, aber okay." Der BVB hat den besseren Durchblick und gewinnt 6:2. Drei Treffer steuert Lothar Emmerich bei, bis heute Derby-Rekord in einem Spiel.