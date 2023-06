Declan Rice - nach Europapokalsieg bereit für den FC Bayern?

Kommt er oder kommt er nicht? Nehmen die Bayern tatsächlich 100 Millionen Euro oder sogar mehr für einen Transfer in die Hand? Und: Brauchen sie ihn überhaupt, oder sind nicht andere Positionen dringender neu zu besetzen? Um Declan Rice - englischer Nationalspieler in Diensten von West Ham United und mit dem englischen Traditionsklub Sieger der Conference League - gibt es schon seit einiger Zeit viele Spekulationen. Neben Bundesliga-Primus dem FC Bayern gelten der FC Arsenal, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool als Interessenten.

Am Mittwochabend beim 2:1-Sieg West Hams gegen die AC Florenz im Endspiel der Conference League in Prag stand Rice möglicherweise zum letzten Mal für die "Hammers" auf dem Feld. "Es gibt im Moment viele Spekulationen über meine Zukunft. Es gibt Interesse von anderen Klubs, aber im Endeffekt habe ich noch zwei Jahre übrig bei West Ham", sagte er anschließend gegenüber BT Sports. "Ich liebe diesen Klub und ich liebe es, für diesen Klub zu spielen."

Balleroberer und Dauerbrenner

Seit 2014 trägt der defensive Mittelfeldspieler das weinrote Trikot des Klubs aus dem Londoner Osten. Hier wurde er zum Profi und zunächst zum irischen, schließlich dann zum englischen Nationalspieler. Das war möglich, weil Rice' Großeltern aus dem irischen Cork stammen und er damit auch für Irland auflaufen durfte. Da er das allerdings nur in drei Freundschaftsspielen tat und nicht in einem Pflichtspiel, war der nachträgliche Wechsel zu den "Three Lions" noch möglich. Mit den Engländern nahm Rice auch an der EURO 2020 teil, wo man im Finale an Italien scheiterte und war auch bei der WM in Katar dabei.

Declan Rice debütierte 2017 in der Premier League und hat als Profi stets für West Ham United gespielt Bild: MI News/NurPhoto/picture alliance

Doch die Länderspieleinsätze für zwei verschiedene Nationen sind nicht das Einzige, das Rice besonders macht. Der 1,85 Meter große Profi ist derzeit einer der besten Balleroberer der Welt, hat eine beeindruckende Passsicherheit und verpasst so gut wie nie ein Spiel wegen Verletzung oder Krankheit. In der abgelaufenen Saison bestritt Rice für West Ham insgesamt 50 Spiele, dabei schoss er als defensiver Mittelfeldspieler fünf Tore und gab vier Vorlagen.

Thilo Kehrer: "Überragende Qualitäten"

"Er ist einer der komplettesten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe", sagt West-Ham-Profi Thilo Kehrer über Rice. Das sagt etwas aus, bedenkt man, dass der deutsche Nationalspieler zuvor bei Paris Saint-Germain mit Lionel Messi und Kylian Mbappé in einem Team gespielt hat. "Declan hat überragende Qualitäten", sagt Kehrer. "Er ist am Ball stark, passstark und abschlussstark. Außerdem ist er zweikampfstark und sehr, sehr intelligent. Er macht für einen Mittelfeldspieler sehr viele Sprints. Er hat das komplette Paket."

Besser als Mbappé? Bei der WM in Katar traf Rice im Viertelfinale auf Frankreich und dessen Starstürmer Bild: Robert Michael/dpa/picture alliance

Rice gilt als absoluter Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Schon vor dem letzten Bundesliga-Spieltag hat eine Delegation der Bayern Rice in England besucht, um ihn von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Neben Tuchel war auch der mittlerweile entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic dabei.

Rice als Upgrade zu Goretzka

Auf der "Sechs" ist bei den Bayern Joshua Kimmich gesetzt, daneben spielt normalerweise Leon Goretzka, ebenfalls ein gestandener Bundesliga- und Nationalspieler. Allerdings machen Goretzka immer wieder Verletzungen zu schaffen, zudem ist der 28-Jährige eher ein Achter, also offensiver ausgerichtet als Kimmich und Rice es sind. Goretzka erlebte zudem - inklusive der WM in Katar - keine gute Saison.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (r.) war zuletzt nicht unbedingt von den Leitungen Leon Goretzkas (l.) überzeugt Bild: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Unter Tuchel, der im März das Traineramt von Julian Nagelsmann übernahm, ging Goretzkas Leistungskurve noch einmal nach unten. Er machte schwache Spiele, wurde oft früh ausgewechselt oder stand nicht in der Startelf der Münchener. Seine Zukunft bei den Bayern ist ungewiss. Andere Lösungen im defensiven Mittelfeld wie der Niederländer Ryan Gravenberch können mit Rice nicht mithalten.

Einigung mit Arsenal?

Sportlich würde die Verpflichtung des Engländers also eine klare Verstärkung des Bayern-Kaders bedeuten. Aber kann man sich Rice, für den ein dreistelliger Millionenbetrag fällig würde, in München überhaupt leisten? "Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in dieser Woche gegenüber der "SportBild". Auf die Frage, ob die Münchener in der Lage wären, einen 100-Millionen-Euro-Transfer zu finanzieren, sagte er: "Ja, wir könnten." Und er kündigte an, dass man das "in unserer Runde intensiv diskutieren" werde.

Bayern oder doch Arsenal? Bei den "Gunners" würde Declan Rice unter Coach Mikel Arteta spielen Bild: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Möglicherweise aber muss die Münchener Vereinsführung diese Entscheidung gar nicht mehr treffen. Medienberichten zufolge ist Rice nämlich zu einem Wechsel innerhalb der Stadtgrenzen Londons bereit. Er soll sich mit dem FC Arsenal bereits einig sein, nur die Ablösesumme muss zwischen den Klubs noch ausgehandelt werden. Angeblich will West Ham 115 Millionen Euro haben, Arsenals Angebot irgendwo zwischen 95 und 105 Millionen liegen. Baldige Einigung nicht ausgeschlossen.

Kein Interesse an Wechsel zum FC Bayern?

Sollte der FC Bayern leer ausgehen, wäre das eine weiterer namhafter Transfer, der nicht zustande kommt. In der jüngeren Vergangenheit waren die Münchener schon einige Male an Topspielern interessiert, diese aber letztlich nicht an einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Prominentestes Beispiel ist Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland, der bei den Bayern im vergangenen Jahr perfekt in die "Lewandowski-Lücke" gepasst hätte, aber nicht zu finanzieren war und wohl auch kein Interesse an einem Wechsel nach München hatte.

Da Sadio Mané die Erwartungen nicht erfüllt hat, ist der FC Bayern nach wie vor auf Stürmersuche. In diesem Sommer hat mit Harry Kane von Tottenham Hotspur ein Topstar den Bayern abgesagt. Declan Rice könnte der nächste sein.