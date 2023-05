1. FC Heidenheim steigt in die Bundesliga auf

Der Hamburger SV feierte nach fünf Jahren in der 2. Liga schon die sicher geglaubte Bundesliga-Rückkehr, doch dann zog "Dorfklub" 1. FC Heidenheim doch noch sensationell vorbei: Heidenheim ist nach einem völlig verrückten Zweitliga-Finale erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen und wird der 57. Bundesligaklub der Geschichte. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nutzte ihren Matchball am letzten Spieltag der Zweitligasaison durch ein hoch dramatisches 3:2 (0:0) nach 0:2-Rückstand bei Jahn Regensburg.

Hamburger Fans feiern zu früh

Der Heidenheimer Siegtreffer durch Tim Kleindienst fiel in der neunten Minute der Nachspielzeit, nachdem schon der FCH-Ausgleich durch Jan-Niklas Beste (90.+3, Foulelfmeter) erst nach Ablauf der regulären Spielzeit gefallen war. Der HSV muss damit wie schon in der vergangenen Saison in die Relegation. Die Fans des HSV hatten zu diesem Zeitpunkt nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg ihrer Mannschaft beim Absteiger SV Sandhausen den Platz gestürmt und begonnen den Aufstieg zu feiern. Zu früh, wie sich auf bittere Art und Weise herausstellen sollte.

Mit den Smartphones in der Hand mussten sie miterleben, wie zunächst der Ausgleich und schließlich der Siegtreffer für Heidenheim fiel, der für die Hamburger zum zweiten Mal in Folge den Gang in die Relegation bedeutete. Gegner ist der VfB Stuttgart. Das Hinspiel steigt bereits am kommenden Donnerstag in Stuttgart, die Entscheidung fällt vier Tage später im Hamburger Volkspark.

Lange Nachspielzeit

Heidenheim, das mit zwei Punkten Vorsprung auf den HSV in den letzten Spieltag gegangen war, schien lange Zeit auf bestem Wege zu sein, seinen Vorsprung zu verspielen. Regensburg ging zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung stellte (51. und 57.). Erst danach suchten die Heidenheimer den Vorwärtsgang und schöpften durch ein Regensburger Eigentor (58.) Hoffnung. Das Schiedsrichterteam zeigte zum Ende der regulären Spielzeit elf Minuten Nachspielzeit an, die sich allerdings wegen Videobeweisen nach Elfmeterpfiff und einer vermeintlichen roten Karte gegen Regensburg auf fast 20 Minuten ausdehnte.

Der "ewige Trainer" Frank Schmidt

Vater des Heidenheimer Erfolgs ist der Trainer. Frank Schmidt ist seit 16 Jahren beim 1.FCH in der Verantwortung als Cheftrainer. Der ehemalige Zweitligaprofi von Alemannia Aachen, der seine Spielerkarriere in Heidenheim hatte ausklingen lassen, übernahm die Mannschaft 2007 in der viertklassigen Oberliga und führte sie stetig weiter nach oben. 2008 gelang der Aufstieg in die Regionalliga, dem 2009 der direkte Durchmarsch und der Aufstieg in die 3. Liga folgte. Fünf Jahre später ging es eine weitere Stufe nach oben: Heidenheim stieg in die 2. Liga auf.

Innerhalb von 16 Jahren führte Frank Schmidt den 1. FCH von der Oberliga in die Bundesliga

Dort etablierte sich der Verein schnell und kratzte in den vergangenen Jahren immer wieder mal am Aufstieg. 2020 beendete Heidenheim die Saison als Dritter, verlor aber die Relegation gegen Werder Bremen. Nun sind der "Dorfverein" und sein Trainer Frank Schmidt endlich am Ziel. Wo denn seine Statue hinkommen solle, wurde Schmidt gefragt. Seine Antwort: "Nirgendwo! Denn da wird irgendwann mal hingepinkelt - und das möchte ich nicht."