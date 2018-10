BSE: Ein Fall von Rinderwahnsinn

Deutschland, Deine Lebensmittelskandale

2010/2011: Dioxin-Skandal

Ende 2010 wird Dioxin im Futter eines Legehennenbetriebs gefunden. Tausende Höfe in Niedersachsen werden gesperrt. Ein Futtermittelhersteller hat Fette aus der Dieselproduktion verwendet und so verseuchtes Futter an Betriebe in ganz Deutschland ausgeliefert. Dioxin-belastete Eier und Schweinefleisch gelangen in den Handel.