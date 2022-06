Britischer Premier Boris Johnson übersteht parteiinternes Misstrauensvotum

211 Abgeordnete der Konservativen Partei von Boris Johnson stimmten für seinen Verbleib als Parteivorsitzender, 148 Parlamentarier sprachen ihm das Misstrauen aus. Das teilte das zuständige Parteikomitee mit. Das Votum entspricht einer Zustimmungsrate von 59 Prozent. Dieses Ergebnis fällt für viele Beobachter knapper als erwartet aus. Er gilt damit als politisch erheblich beschädigt. Das Amt des Premierministers ist bei den britischen Tories an das des Parteichefs gekoppelt.

Die notwendige Zahl von Anträgen von Abgeordneten der Konservativen Partei zur Ansetzung eines Misstrauensvotums war am Sonntag erreicht worden. Um ein solches Votum zu erwirken, mussten sich laut Parteisatzung mindestens 15 Prozent der Abgeordneten der Tories im Unterhaus in Briefen an das zuständige Komitee der Konservativen dafür aussprechen.

Der britische Premier war unter Druck geraten, nachdem Details über teilweise exzessive Partys in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street während der Corona-Lockdowns ans Licht gekommen waren. Der konservative Politiker hatte die Feiern geduldet und war teilweise sogar dabei gewesen. Ein Untersuchungsbericht warf den Verantwortlichen in der Downing Street Führungsversagen vor. Johnson musste wegen der Teilnahme an einer illegalen Lockdown-Party eine Geldstrafe zahlen und gilt damit als erster amtierender Premierminister Großbritanniens, der erwiesenermaßen das Gesetz gebrochen hat.

Feiern trotz Corona: Für Szenen wie diese (am 13. November 2020) steht Boris Johnson massiv unter Druck

Johnson schon vorab optimistisch

Bei einem Treffen mit den Abgeordneten seiner Fraktion am Nachmittag hatte sich Johnson Parteikreisen zufolge jedoch optimistisch gezeigt. Die Zweifel an seiner Führungsrolle tat er als Medienrummel ab. "Ich bin froh, dass diese Abstimmung endlich stattfindet", sagte der Premier demnach. Es sei jetzt nicht die Zeit, um sich nur um die eigene Achse zu drehen, so der Premier.

Für einen Erfolg des Misstrauensvotums wäre es notwendig gewesen, dass sich mehr als 50 Prozent der 359 Tory-Abgeordneten des Unterhauses in der geheimen Abstimmung für diesen Schritt aussprechen. In diesem Fall wäre der 57-Jährige zum Rücktritt als Parteichef und damit indirekt auch als Premierminister verpflichtet gewesen. Für die anschließende Wahl des nächsten Premiers hätte er nicht mehr antreten dürfen.

Verhärtete Fronten in der Partei

Seit Monaten hatten immer wieder Parteikollegen Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Der Versuch, ihn aus dem Amt zu jagen, ist nun vorerst gescheitert. Nach den aktuellen Parteiregeln darf für die Dauer von zwölf Monaten kein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson angestrengt werden. Doch die Hoffnung, dass die Kritik an ihm jetzt verstummen wird, dürfte ebenfalls vergeblich sein. Johnson hat zwar noch die Mehrheit der Fraktion hinter sich, doch die Fronten innerhalb der eigenen Partei scheinen so verhärtet, dass ihm das Regieren zunehmend schwer fallen dürfte.

Die nächste Bewährungsprobe für Johnson steht voraussichtlich an, wenn am 23. Juni in zwei englischen Wahlkreisen Nachwahlen stattfinden. In mindestens einem davon müssen sich die Tories auf eine schwere Niederlage einstellen.

