Britische Weltraummission vorerst gescheitert

Die umgebaute Boeing 747 namens "Cosmic Girl" hob mit der 21 Meter langen Rakete wie geplant vom Weltraumbahnhof Cornwall am Flughafen Newquay in Südwestengland ab. In rund 10,7 Kilometern Höhe löste sich die Rakete zwar vom Flugzeug, erreichte jedoch nicht die Erdumlaufbahn, wie das am Projekt beteiligte US-Unternehmen Virgin Orbit im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. An Bord der Rakete waren neun Satelliten für zivile und militärische Zwecke.

Ein Mitarbeiter der britischen Weltraumbehörde bezeichnete die Mission wenig später als "erfolglos". Die Rakete habe nicht die nötige Höhe erreicht und die Satelliten nicht aussenden können, sagte Matt Archer von der UK Space Agency Reportern am Bahnhof Cornwall. Nun werde untersucht, wie es zu dem technischen Versagen kommen konnte und wie es weitergehe.

Die Boeing mit der Rakete vor dem Start am Spaceport Cornwall

Der Jumbojet kehrte nach seinem Auftrag als "fliegende Startrampe" mit der Crew planmäßig und sicher zum Weltraumbahnhof Cornwall zurück, wie Virgin Orbit weiter mitteilte.

Zu Ehren der britischen Rockband Rolling Stones hieß die Mission "Start Me Up" nach dem gleichnamigen Hit der Gruppe um Frontman Mick Jagger. Eigentlich sollte die 747 schon vor Weihnachten abheben, technische Probleme verzögerten den Start.

