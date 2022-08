Britische Ex-Botschafterin in Myanmar in Haft

Vicky Bowman, die ehemalige Botschafterin Myanmars, sei zusammen mit ihrem Ehemann Htein Lin in Gewahrsam genommen worden, sagten drei mit den Vorgängen vertraute Personen.

Bowman leitete zuletzt eine Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Geschäfte in Myanmar, ihr Mann ist Künstler und ehemaliger politischer Gefangener. Einer der Insider erklärte, dem Paar würden Vergehen gegen Einwanderungsgesetze vorgeworfen. Die beiden sollten in ein Gefängnis außerhalb der Metropole Rangun verlegt werden, in dem viele politische Gefangene inhaftiert sind. Von der Militärregierung in Myanmar lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Kleine Tochter ist in Sicherheit

Bowman war von 2002 bis 2006 Botschafterin in Myanmar. Die 56-Jährige blickt auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrungen in dem südostasiatischen Land zurück. Ihr 55 Jahre alter Ehemann ist einer der bekanntesten Künstler von Myanmar und langjähriger politischer Aktivist. Zwischen 1998 und 2004 war er im Gefängnis, weil er sich gegen eine frühere Militärjunta gestellt hatte. Den Insidern zufolge ist die noch kleine Tochter des Paares wohlauf und in Sicherheit. Die britische Botschaft in Rangun erklärte, man sei besorgt über die Festnahme einer Britin und stehe im Kontakt mit den örtlichen Behörden.

Der Künstler Htein Lin, der Ehemann von Vicky Bowman, ist offenbar auch verhaftet worden (Archivbild)

Seit dem Militärputsch Anfang 2021 herrscht in Myanmar politisches und wirtschaftliches Chaos. Die Junta versucht, bewaffneten Widerstand im ganzen Land niederzuschlagen. Tausende Dissidenten wurden bereits festgenommen. Die abgesetzte De-Facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.

Schlechte Beziehungen zwischen Myanmar und Großbritannien

Die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Myanmar haben sich seit dem Staatsstreich verschlechtert. Kurz vor der Festnahme Bowmans hatte Großbritannien neue Sanktionen gegen Wirtschaftszweige verhängt, die mit den Militärmachthabern in Verbindung stehen. Auch schloss sich Großbritannien einer Klage gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof an. Dabei geht es um die Frage, ob das Militär 2016 und 2017 Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya verübt hat.

