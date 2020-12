Brexit-EU: Handelsabkommen auf Messers Schneide

Am Sonntagabend kursierte plötzlich die Meldung, die Brexit-Verhandlungsführer hätten sich beim Thema Fischerei geeinigt. Doch das stimmte nicht. Denn für langjährige Beobachter des Brexit-Dramas war klar: Die Einigung zur Fischerei kommt erst ganz zum Schluss. Es ist die letzte Karte, die auf dem Tisch liegt.

Der Stillstand bleibt

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte bis in den späten Sonntagabend mit seinem britischen Gegenüber David Frost gesprochen. Am Montagmorgen unterrichtete Barnier die EU-Botschafter, die Vertreter der Mitgliedsländer in Brüssel über den Stand der Dinge. Fazit: Lasst die Hoffnung los, die Gespräche stecken weiter fest.

"Seine Einschätzung der Lage ist düster", sagte der irische Außenminister Simon Coveney dem Sender RTE im Anschluss. "Er ist sehr vorsichtig. Es ist unklar, ob es heute Fortschritte geben kann. Gestern ist man wirklich nicht vorangekommen, also müssen wir heute versuchen, irgendwann den Durchbruch zu schaffen."

EU-Brexit-Botschafter, unter anderem Spaniens Arancha Gonzalez Laya - wurden über die Lage von Barnier informiert

Binnenmarkt-Gesetz in Großbritannien

Die Lage wird noch komplizierter durch die Tagesordnung im britischen Unterhaus: Am Nachmittag kommen zwei Vorlagen erneut auf den Tisch. Darunter das umstrittene Binnenmarkt-Gesetz. Beide Gesetzes-Vorlagen durchkreuzen das EU-GB-Austrittsabkommen vom Januar 2020. Ein Minister hatte bei der ersten Lesung im Herbst unbekümmert zugegeben, man plane den Bruch eines internationalen Vertrages. Die Regelung zum freien Grenzverkehr zwischen Nordirland und der Republik Irland, eine politisch und historisch äußerst heikle Vereinbarung, würden damit quasi wieder abgeschafft.

Hier liegt auch einer der Gründe für den zähen Verlauf der Gespräche: Die Europäer haben kein Vertrauen mehr in die Vertragstreue der Briten. Diplomaten gehen davon aus, dass, wer bereit ist einen Vertrag zu brechen, auch den Handelsvertrag nur als bedrucktes Papier betrachten könnte. Deswegen versuchen sie jetzt, die Vereinbarungen mit Strafklauseln und allen rechtlichen Mitteln festzunageln.

Poker mit Vertragsbruch

Aus London kam am Wochenende die Mitteilung, wenn eine Einigung bei den Handelsgesprächen zur Zufriedenheit beider Seiten zustande käme, sei die Regierung bereit, die strittigen Klauseln aus den Gesetzen zu entfernen. Aber diese Art von Druckmittel stärkt nicht unbedingt den guten Willen der EU- Mitgliedsländer.

"Ich sehe nicht, auch wenn es eine Einigung gibt, wie wir ein Abkommen ratifizieren können, wenn Großbritannien mit zwei Gesetzen das Austrittsabkommen brechen will, das noch nicht einmal zwölf Monate alt ist", sagte der irische Außenminister dazu. Und das Europaparlament hatte schon vor Wochen kategorisch festgestellt: Tritt das britische Binnenmarktgesetz in Kraft, ratifizieren wir keinen Handelsvertrag.

In Brüssel tagen am Montag auch Maros Sefkovic und Michael Gove. Sie sind die Vertreter beider Seiten für die Umsetzung der Regeln für Nordirland. Drei Wochen vor dem Ende der Übergangszeit scheinen die Vorbereitungen für den partiell kontrollierten Warenverkehr dort nach wie vor nicht voll umgesetzt.

Die Regelung zum freien Grenzverkehr zwischen Nordirland und der Republik Irland steht auf der Kippe

Souveränität ist das Thema

Bei den Verhandlungen geht es nach wie vor um die drei strittigen Kernpunkte: den fairen Wettbewerb, die Kontrolle des Handelsvertrages und am Ende auch um den Fisch. Beim sogenannten "Level playing field" will die EU sich dagegen absichern, von britischen Mitbewerbern künftig mit niedrigeren Produktions-Standards unterlaufen zu werden. Hier schien man einer schon Einigung nahe, als Ende der vergangenen Woche Frankreich, die Niederlande und andere einen Stock in die Speichen steckten: Paris warnte vor zu weitgehenden Zugeständnissen, die man später bereuen würde, wenn Großbritannien sich zunehmend von EU-Regen entferne.

Dieses Problem ist der Kern des Streits: Für die Regierung in London liegt in der "Souveränität", der vollen Freiheit eigene Regeln zu setzen, der eigentliche Zweck des Brexit. Handelsexperten, wie etwa David Henig vom "UK trade policy project" machen dagegen deutlich, dass Handelsabkommen immer eine Einschränkung der Souveränität bedeuten: "Moderne Handelsverträge legen die Regeln fest, nach denen zwei oder mehr Länder Handel treiben." Es sei ein grundlegender Irrtum der britischen Regierung, diese Tatsache zu ignorieren.

Darüber hinaus geht es um die Kontrolle des Abkommens: Die EU will möglichst scharf reagieren können, sollten die Briten den Handelsvertrag nicht einhalten, also die Standards senken oder ihre Unternehmen mit unerlaubten Staatshilfen unterstützen. Im Gespräch sind unmittelbare Strafzölle und rechtliche Sanktionen. Die britische Seite lehnt diese Forderungen bisher ab.

Das letzte zu lösende Problem ist die Fischerei: Wie viel Zugang bekommen EU-Fischer künftig zu britischen Gewässern? Wie lang ist eine mögliche Übergangszeit und wie sehen Quoten für gewisse Fischgründe aus? Das sind hier die Fragen.

Boris Johnson und Ursula von der Leyen werden heute noch Gespräche führen

Atmosphärische Störungen in London

Es gehört natürlich zum politischen Spiel: Am Wochenende hatten sich die Minister von Boris Johnsons Kabinett um ihn geschart und versichert, sie würden auch einen No-Deal mittragen, also das Ende der Übergangszeit ohne Abkommen. Am Montag früh schrieb in diesem Geiste Brexit-Scharfmacher Nigel Farage auf Twitter: "Entweder fallen wir um gegenüber Barnier und Macron - oder wir gehen".

James Cleverly, Staatssekretär im britischen Außenministerum, versicherte in einem Gespräch mit der BBC, ein Abkommen sei immer noch möglich. Aber: Großbritannien habe gute Karten und könne problemlos auch ohne Abkommen leben: "Manche haben die Vorstellung als Weltuntergang gezeichnet. Es ist nicht so gut wie mit Abkommen, aber wir können auch ohne formellen Vertrag mit der EU Handel treiben, nach dem Vorbild Australiens".

Die irische EU-Kommissarin Mairead McGuiness sagt, der Ball liege nun definitiv im Feld der Briten. Es sieht nicht gut aus. Großbritannien muss Kompromisse machen." Am Abend wird der britische Premier Boris Johnson erneut mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefonieren. Am Donnerstag treffen sich die EU-Regierungschefs in Brüssel - bis dahin muss klar sein, wohin die Reise geht. Einige Länder rufen schon jetzt danach, die Notfallplanungen für den 1. Januar 2021 in Gang zu setzen.