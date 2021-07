Braun: Geimpfte werden mehr Freiheiten haben

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen müssen Menschen ohne Impfung nach den Worten von Kanzleramtsminister Helge Braun mit stärkeren Einschränkungen rechnen. "Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag" (BamS). Bei hohem Infektionsgeschehen trotz Testkonzepten müssten Ungeimpfte ihre Kontakte reduzieren. "Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist."

Braun hält Zwei-Klassen-Prinzip juristisch für vertretbar

Auf die Frage, ob das rechtlich zulässig wäre, antwortete Braun mit einem "Ja". Der Staat habe die Pflicht, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sagte der 48-Jährige. "Dazu gehört ein Gesundheitswesen, das im Winter nicht erneut Krebs- und Gelenkoperationen zurückstellen muss, um Corona-Patienten zu behandeln. Und dazu gehört auch der Schutz derjenigen, die ungeimpft sind."

Viele wollen ihre "Freiheiten" zurück: sonnenhungrige Urlauber an einem Strand der Ostsee-Insel Usedom

Der Kanzleramtsminister befürchtet nach eigenen Angaben ein Ansteigen der Inzidenz - aufgrund der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante - bis zur Bundestagswahl am 26. September auf 850. Das wären dann 100.000 Neuinfektionen täglich, wie er per Taschenrechner den BamS-Reportern aufzeigt.

Braun sprach auch die Lage an den Schulen an und erklärte, bei einer weiter steigenden Inzidenz werde es sehr schwer werden, die Infektionen aus den Schulen herauszuhalten. "Daher ist für mich ganz klar: Eltern, Lehrer, Hausmeister und Schulbus-Fahrer müssen sich impfen lassen. Wenn diese Gruppen alle geimpft sind, ist die Gefahr für die Kinder geringer." Zudem müsse die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen und im Schulunterricht konsequent gelten, wo Abstand und Lüftung nicht ausreichten.

Kretschmann schließt Impfpflicht in Deutschland nicht aus

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kreschmann hält gar eine Impfpflicht im weiteren Kampf gegen die Corona-Pandemie für denkbar. "Es ist möglich, dass Varianten auftreten, die das erforderlich machen", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es könne gut sein, "dass wir irgendwann gewisse Bereiche und Tätigkeiten nur noch für Geimpfte zulassen".

Regierungschef Kretschmann verweist auf die Impfpflicht bei Masern für Kinder

In Großbritannien - wo sich die Delta-Variante besonders stark ausgebreitet hat - zeigen Daten der Gesundheitsbehörden, dass die Sterblichkeit trotz dieser Mutante nicht steigt, sondern gar abgenommen hat. Nach Studien aus dem Land ist Delta deutlich ansteckender als die Alpha-Variante, aber nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommt auch der deutsche Virologe und Epidemiologe Alexander Kekulé.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet 1387 neue Positiv-Tests. Das sind 95 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland auf 13,8, am Samstag lag sie bei 13,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

