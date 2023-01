Brasilien: Politische Aufräumarbeiten nach dem Angriff auf die Demokratie

Es wird sicher noch einige Zeit dauern, um das Chaos und die Zerstörung zu beseitigen, die Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro (2019 bis 2022) am Sonntag in Brasília angerichtet haben. Einige der Schäden am Weltkulturerbe der brasilianischen Hauptstadt könnten sich sogar als irreparabel erweisen. Ende der 50er Jahre hatte Präsident Juscelino Kubitschek die Planstadt voller Baudenkmäler unter der Leitung des Jahrhundertarchitekten Oscar Niemeyer als Symbol der föderalen Republik erschaffen lassen.

Demokratische Institutionen zeigen sich wehrhaft

Dass nicht auch noch die brasilianische Demokratie einen dauerhaften Schaden davonträgt, liegt nun an ihren Institutionen und deren Repräsentanten. Und die geben sich entschlossen, den Rechtsstaat mit all seinen Mitteln zu verteidigen.

Noch während des Angriffs auf die Gebäude rund um den "Platz der drei Gewalten" erließ Präsident Lula da Silva zunächst eine "Bundesintervention" bis Ende Januar. Mit diesem Dekret kann die Bundesregierung - ausnahmsweise und befristet - die Autonomie einzelner Bundesstaaten und des Hauptstadtdistrikts einschränken, wenn dort etwa durch Unruhen die Ausübung der Justiz bedroht ist. Mittlerweile haben das Repräsentantenhaus und der Senat die Bundesintervention in symbolischen Abstimmungen bestätigt. Gegenstimmen gab es nur im Senat, unter anderem von Bolsonaros Sohn Flávio.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Bolsonaro Anhänger am Planalto-Palast Tausende Anhänger des rechtsgerichteten brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag mehrere Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt und teilweise verwüstet. Viele der Eindringlinge trugen gelbe Kleidung und schwenkten brasilianische Flaggen.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Demonstranten lassen sich nicht aufhalten Die Polizei setzte Pfefferspray und Blendgranaten ein, konnte die Unterstützer des früheren Staatschefs Bolsonaro aber nicht aufhalten. Die Schäden an Kongressgebäude, Präsidentenpalast und Oberstem Gericht scheinen beträchtlich zu sein.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Polizei zeigt sich überfordert Die Polizei in Brasília war auf den Ansturm der militanten Bolsonaro-Anhänger nicht vorbereitet. Die Demonstranten schafften es bis auf das Dach des Nationalkongress. Die Gebäude - allesamt Ikonen der modernen Architektur, erbaut nach Plänen des brasilianischen Stararchitekten Oskar Niemeyer - beherbergen zudem auch viele wertvolle Kunstwerke.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Schäden hohen Ausmaßes Im Inneren der Gebäude ließen die Randalierer ihrem Hass auf die neue Linksregierung freien Lauf. Eine genaue Bestandsaufnahme der Schäden steht noch aus - Videos zeigten jedoch Plünderungen von Einrichtungsgegenständen, und die Zerstörung von wertvollen Kunstwerken.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Palastbesetzung Der Palácio do Planalto, der Amtssitz des Präsidenten, wird von Bolsonaro-Anhängern belagert. Die Polizei benötigte Stunden, um die Besetzung der verschiedenen Gebäude zu beenden.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Lage zeitweise außer Kontrolle Bis Sonntagabend meldete die Bundespolizei mindestens 300 Festnahmen. Zuvor war der Sicherheitschef der Hauptstadt Brasília bereits durch den Gouverneur des Bundesbezirks entlassen worden: Dem teilweise Bolsonaro nahestehenden Sicherheitsapparat wird vorgeworfen, mit den Demonstranten in Brasilia sympathisiert zu haben.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Forderung nach Militärintervention Bolsonaro hatte seine Niederlage gegen den Linkspolitiker Lula da Silva bei den Stichwahl um das Präsidentenamt im Oktober ausdrücklich nie anerkannt. Vor Lulas Amtsantritt am 1. Januar hatte sich Bolsonaro nach Florida in die USA abgesetzt. Anhänger Bolsonaros hatten bereits nach der Wahl immer wieder gegen Lulas Sieg protestiert und die Streitkräfte des Landes zu einem Militärputsch aufgerufen.

Bolsonaro-Anhänger randalieren im Regierungszentrum Lula fordert harte Konsequenzen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva inspizierte noch am Sonntag die Schäden am Planalto-Palast. Die Angriffe seien "beispiellos in der Geschichte Brasiliens" schrieb er auf Twitter und warf seinem Vorgänger Bolsonaro vor, seine Anhänger aufgestachelt zu haben. "Das war Barbarei. Das waren Faschisten. Sie müssen gefunden und bestraft werden."



Ebenfalls am Sonntag suspendierte Bundesrichter Alexandre de Moraes den Gouverneur von Brasília, Ibaneis Rocha, der für die Sicherheit im Bundesdistrikt verantwortlich ist. In seiner Begründung sagte de Moraes, die Ausschreitungen hätten in dieser Form nur "mit dem Einverständnis und sogar der effektiven Unterstützung von Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten" stattfinden können. Den Berichten zufolge hatte Polizei über geraume Zeit nahezu keinen Widerstand gegen die Randalierenden geleistet.

Brasiliens Institutionen geschlossen hinter Präsident Lula

Die Spitzen der Verfassungsinstitutionen - Regierungspräsident, Kongress und Oberstes Gericht - unterschrieben eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Taten als "terroristisch, kriminell und umstürzlerisch" einstufen und zur "Verteidigung von Frieden und Demokratie" aufrufen.

Bundesrichter Alexandre de Moraes steht fest hinter Präsident Lula da Silva (vorne) und der brasilianischen Verfassung

Analysten sehen darin ein starkes Signal, zumal der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Arthur Lira, zumindest bisher, zu den Unterstützern Bolsonaros zählte. Wie groß oder justiziabel dessen Rolle bei den Vandalismus-Exzessen auch immer war: "Niemand hat gewagt, Bolsonaro zu verteidigen", beobachtete der brasilianische Journalist und Politikberater Thomas Traumann im US-Politmagazin "America's Quarterly". "Heute ist es zu einem Risiko geworden, an Bolsonaros Seite zu stehen."

Kommt nach dem Aufstand Lulas große Chance?

Die Präsidentschaftswahlen im Oktober 2022 hatte Bolsonaro in der Stichwahl nur knapp verloren. Viele seiner Wähler hatten jedoch weniger für Bolsonaro als gegen den späteren Wahlsieger Lula da Silva gestimmt, der wegen diverser Korruptionsskandale seiner Arbeiterpartei PT von vielen Menschen in Brasilien äußerst kritisch gesehen wird.

Der suspendierte Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, mit seiner Frau auf dem Weg zur Stichwahl Ende Oktober

Für diese Wählergruppe, vermuten viele Beobachter, wäre Bolsonaro künftig unwählbar. Ein erster Hinweis darauf: Im "Index der digitalen Beliebtheit" des Beratungsunternehmens Quaest haben sich die Punkte des Ex-Präsidenten seit Sonntag auf 21 von 100 Punkten halbiert. Der aktuelle Präsident, meint Traumann, könnte dies für sich nutzen und breite Allianzen bis ins konservative Lager hinein schmieden, das nun darauf bedacht sein dürfte, sich deutlich von den "Betrügern" abzugrenzen: "Lula hat nun die einmalige Gelegenheit, die radikale Opposition zu zerschlagen und genau die landesweite Legitimation zu erlangen, die ihm die Bolsonaristen absprechen wollten."

Regierung und Justiz kündigen gründliche Aufarbeitung an

Am Tag nach den Ausschreitungen wurden Protest-Camps im ganzen Land auf Geheiß des Obersten Gerichts aufgelöst. Im Lager nahe dem Hauptquartier der brasilianischen Streitkräfte in Brasília wurden nach Angaben der Bundespolizei dabei mehr als 1000 mutmaßliche Bolsonaro-Anhänger festgenommen und identifiziert. Ihnen drohen Anklagen wegen verschiedener Delikte.

Ebenso sollen die Hintermänner und Finanziers der Aktion vor Gericht gestellt werden, wie Bundesrichter Moraes in einem Tweet ankündigte. Nach Angaben der "Folha de S. Paulo" sind im Justizministerium bereits 30.000 Hinweise auf mögliche Teilnehmer und Organisatoren eingegangen.

Die delikate Rolle der Sicherheitskräfte

Die Staatsanwaltschaft des Bundesdistrikt hat zudem eine Untersuchung des zweifelhaften Verhaltens der verschiedenen Polizeieinheiten eingeleitet. In den brasilianischen Sicherheitskräften, das Militär eingeschlossen, gab es viele Sympathisanten des abgewählten Präsidenten Bolsonaro. Der entlassene Gouverneur von Brasília, Rocha, gehörte ebenso dazu wie sein Sicherheitsbeauftragter Anderson Torres, der unter Bolsonaro Minister für Justiz und Innere Sicherheit war. Der Leiter der Bundesintervention wirft Torres vor, die Sicherheit in der Hauptstadt sabotiert zu haben.

Anhänger Bolsonaros im Palácio do Planalto, dem offiziellen Arbeitsplatz des Präsidenten

So wichtig es nun sei, die demokratischen Institutionen entschlossen zu verteidigen, kommentiert Brian Winter, Chefredakteur von "America's Quarterly", so kritisch sei es für Lula, die politische Balance zu wahren: "Die Möglichkeit einer Säuberung, insbesondere wenn herauskommt, dass Mitglieder der Sicherheitskräfte den Randalierern hinter den Kulissen geholfen haben, könnte die brasilianische Politik in den kommenden Monaten destabilisieren."