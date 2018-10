Brasilianischer Fußballer ermordet

Brasiliens Fußball steht unter Schock. Am Stadtrand von Curitiba im Bundesstaat Parana wurde die Leiche des 24 Jahre alten Profis Daniel Correa Freitas gefunden. Sein Körper war nackt und verstümmelt. Brasilianische Medien berichten, Freitas sei offensichtlich vor seinem Tod gefoltert worden.

Der brasilianische Topklub FC Sao Paulo, der Correa Freitas an den Zweitligisten Esporte Clube Sao Bento ausgeliehen hatte, gedachte des Ermordeten vor dem Training mit einer Schweigeminute. Correa Freitas hatte 2013 beim Verein Botafogo in Rio de Janeiro sein Profidebüt gegeben. Wegen seiner Dribbelkünste hatte er den Spitznamen "Daniel Messi" erhalten. Nach einer schweren Knieverletzung im Jahr 2014 hatte er aber nicht mehr an seine vorherigen Leistungen anknüpfen können. 2015 war Correa Freitas zum FC Sao Paulo gewechselt.

sn/asz (sid, afp, efe)