20 Jahre Brandanschlag von Solingen

Am 29. Mai 1993 starben in Solingen fünf Menschen: zwei junge Frauen und drei Mädchen türkischer Herkunft. Neonazis hatten in der Nacht ihr Wohnhaus in Brand gesetzt. Dieser Brandanschlag war der schlimmste einer ganzen Serie von ausländerfeindlichen Übergriffen. 20 Jahre nach dem Anschlag gedenkt Solingen der Opfer.