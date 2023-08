Box-Legende Rene Weller ist tot

Der ehemalige Profiboxer Rene Weller ist gestorben. Der Ex-Europameister führte ein schillerndes Lebens und litt am Ende an Demenz. Er wurde nur 69 Jahre alt.

Eine der schillerndsten Figuren des deutschen Boxsports ist tot. Rene Weller starb an den Folgen seiner Demenzkrankheit, die im Jahr 2014 bei ihm diagnostiziert worden war. Er wurde nur 69 Jahre alt. "Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren", schrieb seine Ehefrau Maria Weller auf der gemeinsamen Instagram-Seite. Erst im Sommer 2021 hatten sie und ihr Mann dessen Demenz öffentlich gemacht.

Rene Weller war gelernter Heizungsmonteur und Goldschmied. Er fing bereits als Jugendlicher mit dem Boxen an und konnte später als Amateur neunmal den deutschen Meistertitel gewinnen. Zudem wurde er 1979 Zweiter bei der Europameisterschaft. Nach seinem Wechsel ins Profilager gewann er unter anderem 1983 den WM-Titel im Superfedergewicht des Weltverbandes WAA und im Jahr danach den EM-Titel im Leichtgewicht.

Der "schöne Rene"

Weller liebte die schönen Dinge des Lebens und ließ sich und sein Luxusleben, das ihm der Boxsport ermöglichte, gerne inszenieren. Er entwickelte eine eigene Luxusmarke für Kleidung, Uhren und Schmuck. Wegen seines Auftretens bekam er schnell den Spitznamen "schöner Rene". Nach seiner Karriere geriet Weller mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Im Juli 1999 wurde er wegen Kokainhandels, Anstiftung zur Urkundenfälschung und unerlaubten Waffenbesitzes zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Der "schöne Rene" inszenierte gerne sich und sein Luxusleben Bild: Sven Simon/picture alliance

Auch in den Jahren nach seiner Freilassung Anfang 2003 bis zu seiner Demenz-Diagnose suchte Weller immer wieder das Rampenlicht. Unter anderem nahm er 2005 an einer Prominenten-Ausgabe der Fernsehshow "Big Brother" teil. Davor und danach gab es Auftritte in weiteren Reality-Formaten. Im Verlauf seiner Krankheit zog sich Weller aber mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück.

asz/jst (SID, dpa)