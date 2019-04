Bottas gewinnt in Aserbaidschan

Der Finne Valtteri Bottas hat beim Grand von Aserbaidschan seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Mercedes-Pilot verwies am Sonntag auf dem Baku International Circuit seinen Teamkollegen und Vorjahresgewinner Lewis Hamilton auf den zweiten Rang. Bottas übernahm damit auch die WM-Führung von Hamilton. Für die Silberpfeile war es im vierten Rennen der Saison der vierte Doppelerfolg. Sebastian Vettel fuhr in seinem Ferrari auf Platz drei und büßte weitere Punkte im Titelrennen ein. Der nächste Grand Prix findet am 12. Mai in Barcelona statt.

Rennergebnis:

1. Bottas (Mercedes) [87 WM-Punkte]

2. Hamitlon (Mercedes) [86]

3. Vettel (Ferrari) [52]

4. Verstappen (Red Bull) [51]

5. Leclerc (Ferrari) [47]

6. Perez (Racing Point) [13]

7. Sainz (McLaren) [6]

8. Norris (Rosso) [12]

9. Stroll (Racing Point) [4]

10. Räikkönen (Alfa Romeo) [13]

11. Albon (Toro) [3]

12. Giovinazzi (Alfa Romeo)

13. Magnussen (Haas) [8]

14. Hülkenberg (Renault) [6]

15. Russel (Williams)

16. Kubica (Williams)

--------------------

ZIEL

50/51 Hamilton versucht es, aber er schafft es nicht an Bottas vorbei zu kommen. Bottas hat auch die Bestzeit derzeit inne. Schafft es Leclerc noch?

49/51 Leclerc kommt noch einmal zum Reifenwechsel rein. Das Ziel ist klar: Die schnellste Rennrunde zu fahren sich so einen WM-Extrapunkt holen. Unterdessen versucht Hamilton noch an Bottas vorbei zu kommen.

47/51 Kaum geschrieben, fährt Vettel Bestzeit. Direkt danach fährt jedoch wieder Hamilton die schnellste Runde.

46/51 Vettel verliert Zeit, während die beiden Mercedes-Piloten vorweg fahren. Letztlich hat sich zu der Startaufstellung nicht wirklich viel verändert. Leclerc hat ein zwischenzeitliches Hoch und muss nun zusehen, dass er das Rennen mit seinen abgenutzten Reifen jetzt noch so gut wie möglich zu Ende fahren kann.

43/51 Hamilton holt etwas auf. Die führenden Fahren fahren auf die letzten Fahrer auf.

42/51 Aktueller Stand:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel

4. Verstappen, der schon wieder die schnellste Runde fährt

5. Leclerc

39/51 VIRTUAL CAR Unterdessen ist für Gasly das Rennen vorbei, immerhin schafft er es, seinen Wagen dort ausrollen zu lassen, wo er keine direkte Gefahr darstellt. Das Safety Car ist draußen. Die Fahrer müssen 40 Prozent langsamer fahren und dürfen nicht überholen.

38/51 Vettel macht Zeit gut auf Hamilton. Dessen Teamkollege Bottas fährt jetzt wieder etwas schneller.

36/51 Ganz vorne fahren Bottas und Hamilton ähnliche Zeiten, der Engländer ist ein bisschen schneller, hat derzeit einen Rückstand von +1.660.

35/51 Leclerc war nun in der Box, aber die Zeit ist nicht gut und der Ferrari-Pilot hängt nun hinter Gasly auf Positon sechs. Das wollte man natürlich nicht.

33/51 Über Funk bekommt Leclerc gesagt, dass die neuen, soften Reifen nicht bis zum Ende halten würden, deshalb muss er sich noch etwas weiter hier quälen. Vettel will natürlich an Leclerc vorbei.

32/51 Bottas fährt dank DRS an Leclerc vorbei. Kurz darauf schafft es auch Hamilton. Die Reifen des Monegassen sind abgenutzt. Er müsste jetzt aber auf die soften Reifen wechseln, und die halten nicht so lange. Schafft es Vettel auch an seinem Teamkollegen vorbei?

31/51 Ricciardo und Kwjat bleiben in einer Kurve stehen. Der Australier hat die Kurve nicht bekommen, der Russe reagiert schnell, sonst hätt's ein Unfall gegeben.

29/51 Bottas, Hamilton, Vettel und Verstappen fahren ähnliche Rundenzeiten. Es wird interessant sein, welche Strategie die beiden Rennställe Mercedes und Ferrari jetzt fahren wollen.

28/51 Leclerc fährt persönliche Bestzeit, verliert aber trotzdem knapp 3 Zehntel auf Bottas.

24/51 Hamilton fährt verhältnismäßig langsam. Vettel und vor allem Verstappen machen Zeit gut auf den Engländer.

21/51 Jetzt ist mal Verstappen mal dran mit der schnellsten Runde und macht damit als Fünfter Druck auf den Vierten, Vettel.

19/51 Zuletzt fuhren die beiden Mercedes-Piloten die schnellsten Runden.

17/51 Leclerc vergrößert unterdessen seinen Abstand auf Bottas, Hamilton und Vettel. Welche Strategie fährt Ferrari nun? So lange wie möglich auf der Strecke bleiben?

16/51 Verstappen war nun auch in der Box und ist aktuell Sechster. Vettel macht Druck auf Hamilton, aber der fährt jetzt Bestzeit.

14/51 Aktueller Stand:

1. Leclerc

2. Verstappen

3. Bottas

4. Hamilton

5. Vettel

13/51 Bottas war in der Box und reiht sich auf Position vier wieder ein. Kurz darauf wechselt auch Hamilton die Reifen. Und kommt hinter Bottas wieder ein. Derweil fährt tatsächlich Vettel jetzt die schnellste Runde. Es lag offensichtlich an den Reifen, dass er anfänglich so langsam war.

12/51 Leclerc ist nun Vierter und direkt hinter Vettel. Der biegt jetzt ab zum Boxenstopp. Derzeitiger Stand: Bottas, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Vettel, Sainz. Unterdessen macht Leclerc Zeit auf den Zweiten Hamilton gut.

10/51 Vettel gehört hier definitiv bisher nicht zu den Schnellsten. Der Abstand zum Zweiten Hamilton beträgt +10,100. Warum ist Leclerc so viel schneller als sein Teamkollege? Er hat natürlich neue Reifen, die gelben (medium)...

9/51 Ferrari-Pilot Leclerc gibt weiter Gas. Er fährt die bisher schnellste Runde. Und Hülkenberg hat Grosjean überholt und ist nun auf Position 13.

8/51 Über Funk unterhalten sich Ferrari und Vettel darüber, dass es wohl eine Stelle bei den Kurven 13, 14 und 15 gibt, die nass und rutschig sei.

6/51 Hamilton vergrößert den Abstand zu Vettel. Kann der Deutsche nicht schneller oder schont er seine Reifen?

4/51 Leclerc macht langsam Strecke gut und ist jetzt an Position acht. Und eine Runde später holt er sich auch Sainz.

2/51 Bottas geht mit einem guten Vorsprung von 2 Sekunden in die zweite Runde.

1/51 Fairer Start, keine Zusammenprall. Einziger Positionswechsel: Perez überholt Verstappen. Hamilton mit seinem sehr guten Start, er hätte eventuell sogar Bottas anfänglich überholen können, zog dann aber zurück.

Start ohne Kollisionen oder Unfälle

START

14:10 Uhr: Die Aufwärmrunde beginnt.

14:06 Uhr: Überholen ist hier in im Baku City Circuit nicht wirklich möglich. Es ist sehr eng hier, wie auch im Video vom Unfall Leclercs zu erkennen ist. Der Stadtkurs liegt mitten in der Innenstadt, führt unter anderem um die historische Altstadt Bakus entlang vieler Sehenswürdigkeiten.Die Strecke wurde vom deutschen Streckendesigner Hermann Tilke entworfen und im Oktober 2014 vorgestellt. 6.003 km ist die Strecke lang und besteht aus acht Rechts- und zwölf Linkskurven. 51 Runden gilt es hier zu fahren.

14:01 Uhr: Die Startreihe:

1. Bottas (Finnland) - Mercedes

2. Hamilton (Großbritannien) - Mercedes

3. Vettel (Deutschland) - Ferrari

4. Verstappen (Niederlande - Red Bull

5. Perez (Mexiko) - Racing Point

6. Kwjat (Russland) - Toro Rosso

7. Norris (Großbritannien) - McLaren

8. Räikkönen (Finnalnd) - Alfa Romeo

9. Leclerc (Monaco) - Ferrari

10. Sainz Jr. (Spanien) - McLaren

11. Ricciardo (Australien) - Renault

12. Albon (Thailand) - Toro Rosso

13. Magnussen (Dänemark) - Haas

14. Stroll (Kanada) - Racing Point

15. Grosjean (Frankreich) - Haas

16. Hülkenberg (Deutschland) - Renault

17. Russel (Großbritannien) - Williams

18. Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo

19. Kubica (Polen) - Williams

20. Gasly (Frankreich) - Red Bull

13:56 Uhr: Das vierte Saisonrennen steht an. Und schon wieder sind die Aussichten für Ferrari versmogt. Der deutsche Ferrari-Pilot Sebastian Vettel schafft es nach durchwachsener Qualifikation immerhin auf den dritten Platz, aber wie immer ist Mercedes vor ihm. Valtteri Bottas startet von der Pole Position, neben ihm, leicht nach hinten versetzt, sein Rennstallkollege Lewis Hamilton. Derzeit führt der Brite in der WM-Gesamtwertung mit 68 Punkten noch knapp vor dem Finnen (62). Der derzeitige WM-Dritte Verstappen (39) startet neben Vettel (37), das dürfte ein interessantes Duell werden. Vettels Ferrari-Kollege Leclerc (36) hatte am Samstag einen Unfall selbst verschuldet und seinen Wagen in die Mauer gesetzt. Der 21-Jährige geht als Neunter ins Rennen.

13:55 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!