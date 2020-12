Borussia Mönchengladbach trotz Niederlage im Champions-League-Achtelfinale

REAL - GLADBACH 2:0 (2:0)

22.56 Uhr: Abpfiff in Mailand, Inter und Schachtjar Donezk trennen sich torlos. Damit steht Borussia Mönchengladbach neben Real Madrid im Achtelfinale!

22.52 Uhr: In Mailand läuft die vierte Minute der Nachspielzeit. Immer noch 0:0.

Damit ist klar: Real Madrid steht im Achtelfinale der Champions League. Die Gladbacher müssen hoffen, dass in Mailand beim Spiel Inter gegen Schachtjar Donezk auch in den letzten Minuten kein Tor fällt.

ABPFIFF!

90. Minute +1: Zwei Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: Benzemas Kopfball aus fünf Metern landet in den Armen von Borussia-Torwart Sommer.

88. Minute: GELB gegen ZAKARIA nach einem Foul an Kroos.

87. Minute: Real hat jetzt einen Gang zurückgeschaltet.

83. Minute: Nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass die Gladbacher hier noch ein Unentschieden holen und aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Sie werden Schützenhilfe brauchen - im Parallelspiel in Mailand.

79. Minute: Wieder Glück für die Borussia! Vazquez trifft aus 13 Metern den rechten Pfosten.

78. Minute: Die Gladbacher bemühen sich, Linie in ihr Offensivspiel zu bekommen - bisher vergeblich.

74. Minute: Doppel-🔄WECHSEL bei Real: ARRIBAS und ASENSIO kommen, Vinicius und Rodrygo gehten.

73. Minute: Nach einer Flanke von Kroos zwingt Ramos mit einem platzierten Kopfball aus acht Metern zu einer Glanzparade. Benzema hämmert den Nachschuss an die Latte. Glück für die Borussia.

72. Minute: Real ist dem dritten Treffer näher als Gladbach dem ersten.

69. Minute: Ein Flachschuss von Rodrygo zischt knapp am linken Pfosten des Gladbacher Tors vorbei. Da wäre Torwart Sommer nicht mehr herangekommen.

67. Minute: Der Blick zum Parallelspiel der Gruppe B. Es steht immer noch 0:0 zwischen Inter und Donezk. Bei einem Unentschieden in Mailand wäre Gladbach trotz einer Niederlage in Madrid weiter.

65. Minute: Plea zieht aus 13 Metern ab - und trifft das linke Außennetz des Real-Tors.

63. Minute: Borussia-Torwart Sommer pariert glänzend einen satten Schuss von Kroos aus 16 Metern. Der hätte genau in den Winkel gepasst.

61. Minute: Benzema springt der Ball im Strafraum der Gladbacher über den Fuß. Andernfalls wäre es wieder brandgefährlich geworden.

57. Minute: Nach einem Steilpass in den Real-Strafraum schießt Plea knapp am linken Pfosten vorbei. Doch der Treffer hätte nicht gezählt, Plea stand bei der Ballannahme klar im Abseits.

56. Minute: Es bleibt dabei, der Borussia fällt einfach zu wenig ein.

54. Minute: Kroos' Schuss von der Strafraumgrenze geht deutlich über das Tor der Gladbacher.

51. Minute: Die ersten Minuten der zweiten Hälfte laufen nach dem Muster der ersten Halbzeit: Real macht das Spiel, Gladbach die Fehler.

48. Minute: Wieder kommt Benzema sechs Meter vor dem Tor frei zum Kopfball, diesmal hält Sommer.

46. Minute: Doppel-🔄WECHSEL bei den Gladbacher. Zur zweiten Halbzeit kommen LAZARO und ZAKARIA für Embolo und Wendt.

46. Minute: Die zweite Hälfte hat begonnen.

Das läuft so gar nicht nach dem Geschmack der Gladbacher Borussia. Der Bundesligist liegt nach dem Doppelpack von Karim Benzema (9. und 32. Minute) mit 0:2 hinten - und das völlig verdient: Das Spiel lief bisher an den Gladbachern weitgehend vorbei. Viel Arbeit für Trainer Marco Rose in der Halbzeitpause.

HALBZEIT!

45. Minute +1: Es gibt eine Minute Nachschlag.

43. Minute: Modric hämmert den Ball aus 13 Metern in den Winkel - kein Tor, weil ein Real-Spieler im Abseits stand. Glück für die Borussia.

42. Minute: Gefährlicher Freistoß von Real - Kroos schlägt den Ball von links nach innen, Benzema verpasst knapp.

41. Minute: Der Blick nach Mailand. Zwischen Inter und Donezk steht es noch torlos. Bliebe es so wie jetzt, stünden Real und Gladbach im Achtelfinale.

39. Minute: Fast das 3:0 für Real! Modric zieht aus acht Metern flach ab. Sommer kommt gerade noch ran, der Ball landet am rechten Pfosten des Gladbacher Tors.

38. Minute: Neuhaus versucht es mit einem Distanzschuss, zehn Meter rechts am Tor der Madrilenen vorbei.

36. Minute: Für das Selbstvertrauen der Gladbacher wäre ein Anschlusstreffer Gold wert. Doch bisher gibt sich die Real-Abwehr kaum eine Blöße.

34. Minute: So ist es passiert: Nach einer Flanke von Rodrygo kommt Benzema fünf Meter vor dem Tor völlig frei zum Kopfball und lässt sich diese Chance nicht nehmen. 2:0 für Madrid. Wieder schlief die Borussia-Abwehr.

32. Minute: ⚽TOOOR für Real! Wieder BENZEMA per Kopf!

31. Minute: Eine halbe Stunde ist gespielt, die Borussia liegt mit einem Tor zurück und kann sich nicht darüber beklagen.

29. Minute: Jetzt pressen auch die Gladbacher. Sie haben gemerkt, dass die Real-Abwehr mit schnellem Spiel auszuhebeln ist.

25. Minute: Die Riesenchance zum Ausgleich: Nach feinem Pass von Neuhaus in die Spitze läuft Plea allein auf Real-Torwart Courtois zu, spitzelt jedoch den Ball rechts am Tor vorbei.

24. Minute: Real macht das Spiel, die Führung ist verdient. Bei den Gladbachern fehlen noch die Impulse aus dem Mittelfeld.

22. Minute: Ein Schuss von Benzema wird abgefälscht und landet im Toraus. Die folgende Ecke bringt den Spaniern nichts ein.

18. Minute: Sechs Real-Spieler attackieren die Gladbacher in deren Hälfte. Die tun sich schwer mit dem Pressing der Spanier.

14. Minute: Die Gladbacher scheinen das frühe Gegentor gut verarbeitet zu haben. Sie suchen ihre eigenen Chancen.

11. Minute: Thuram zieht aus zwölf Metern ab, Courtois im Real-Tor pariert den Schuss.

Karim Benzema freut sich über sein Tor zum 1:0 für Real nach neun Minuten

9. Minute: ⚽TOOOR für Real! BENZEMA trifft per Kopf aus sechs Metern, keine Chance für Sommer im Tor der Gladbacher. Die Borussia-Abwehrspieler Ginter und Lainer waren in dieser Situation nicht im Bilde. 1:0 für Madrid.

8. Minute: Da fiel Thuram im Real-Strafraum der Ball fast vor die Füße - etwas überraschend. Der Gladbacher Stürmer schaltet nicht schnell genug und fasst sich hinterher an den Kopf.

6. Minute: Bisher lässt sich der Bundesligist nicht aus der Ruhe bringen. Die Offensivspieler lauern auf die erste Konterchance.

3. Minute: Erster Ballkontakt von Gladbachs Torwart Sommer nach einer Flanke von Modric an den Fünfmeterraum - kein Problem für den Keeper der Borussia. Real macht gleich viel Druck.

1. Minute: Der Ball rollt in Madrid. Schiri Kuipers hat die Partie angepfiffen.

20.58 Uhr: Schiedsrichter der Partie ohne Zuschauer im kleinen Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid ist der erfahrene Niederländer Björn Kuipers. Der 47-Jährige leitet seit 2006 internationale Spiele und wird als sogenannter „Eliteschiedsrichter“ auch bei besonders brisanten Partien eingesetzt.

20.55 Uhr: "Wir brauchen heute eine Topleistung", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose im "DAZN"-Interview. "Wir müssen Real beschäftigen, ihnen Probleme bereiten. Wenn wir das hinbekommen, mit einer guten Balance, bin ich sicher, dass wir hier auch etwas mitnehmen können."

20.52 Uhr: Bei Real Madrid kehrt Kapitän Sergio Ramos nach dreiwöchiger Verletzungspause zurück. Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos steht ebenfalls in der Startelf des Champions-League-Rekordsiegers: Courtois - Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

20.49 Uhr: "Eine gespannte Vorfreude" herrscht laut Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Auch wenn ein Unentschieden zum Weiterkommen reiche, sei es zu gefährlich, auf dieses Ergebnis zu spielen, so Eberl im Interview des Internetportals DAZN: "Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir können etwas Großartiges schaffen, den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Wir konzentrieren uns nur auf uns."

20.45 Uhr: Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose vertraut im entscheidenden Gruppenspiel auf Innenverteidiger Nico Elvedi. Der 24 Jahre Schweizer hatte zuletzt wegen einer Muskelverletzungen zehn Tage lang pausiert. Jonas Hofmann und Tony Jantschke sind noch verletzt, Ramy Bensebaini fällt nach seiner Corona-Quarantäne noch aus. Mit Marcus Thuram, Alassane Plea, Lars Stindl und Breel Embolo bietet Rose seine gesamte Offensivriege auf. Das ist die Startelf der Borussia: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Embolo, Stindl, Thuram - Plea.

1977 stand Borussia Mönchengladbach zuletzt in der europäischen Königsklasse im Achtelfinale, nun könnte es wieder soweit sein. Dafür benötigt das Team von Trainer Marco Rose am letzten Vorrunden-Spieltag der Champions League noch einen Punkt, um sicher zu gehen - bei den "Königlichen" von Real Madrid. Das erste Duell beider Mannschaften in Mönchengladbach endete nach einer 2:0-Führung der Borussia mit einem 2:2-Unentschieden.

Die "Königlichen" aus Madrid müssen siegen, um sicher im Achtelfinale zu stehen. Bei einer Niederlage würde Real erstmals überhaupt in einer Champions-League-Vorrunde scheitern. Verliert Mönchengladbach, wäre Madrid weiter und die Borussia müsste auf ein Unentschieden zwischen Inter und Donezk hoffen. Theoretisch können noch alle vier Mannschaften der Gruppe B die erste K.o.-Runde erreichen - oder auch scheitern.