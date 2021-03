Borussia Dortmund gegen FC Sevilla favorisiert

Ausgangslage:

In Andalusien hat der BVB vor drei Wochen im Hinspiel mit 3:2 gewonnen, die Voraussetzungen sind also gut. Erling Haaland traf damals doppelt und ist - auch das eine gute Nachricht - nach seiner frühen Auswechslung im Spitzenspiel beim FC Bayern fit für die Partie gegen Sevilla. Dennoch warnte Dortmunds Trainer Edin Terzic seine Profis vor zu großer Sorglosigkeit: "Wir brauchen zwei gute Spiele. Das haben wir im letzten Jahr gesehen", verwies der Coach auf das Ausscheiden im Achtelfinale der Vorsaison gegen Paris St. Germain. Nach einem 2:1 zu Hause unterlag der BVB in Frankreich mit 0:2.

Trotz der Niederlage gegen die von Torjäger Robert Lewandowski angeführten Bayern, ist Borussia Dortmund aber in guter Form. Seitdem feststeht, dass mit Marco Rose im Sommer ein neuer Trainer kommt, gab es bis auf die "Clasico"-Pleite am Samstag nur Siege. Im Gegensatz dazu kommt der FC Sevilla mitten in einer Ergebniskrise nach Dortmund: Das Team von Trainer Julen Lopetegui verlor drei Pflichtspiele in Serie. Zunächst in Liga und Pokal gegen den FC Barcelona, zuletzt in der Primera Division aber auch beim bisherigen Vorletzten FC Elche.

Stimmen der Trainer:

Edin Terzic (Borussia Dortmund): "Wir erwarten ein sehr gutes Sevilla und sind sicher, dass sie ein anderes Gesicht zeigen wollen. Deshalb müssen auch wir bereit sein, besser zu spielen als in Sevilla."

Julen Lopetegui (FC Sevilla): "Wir haben große Lust, das Ergebnis noch umzudrehen. So werden wir es angehen. Wir werden versuchen, ein großartiges Spiel zu zeigen."

Statistik:

Eigentlich kann der BVB einigermaßen gelassen ins Spiel gehen, denn nach einem Auswärtssieg in einem Europapokal-Hinspiel ist man bislang erst ein einziges Mal gescheitert: 2004 im UI-Cup gegen den KRC Genk (1:0, 1:2). Dass Sevilla auswärts treffen kann, haben die Andalusier in dieser Champions-League-Saison bereits mehrfach bewiesen. In Krasnodar und Rennes bezwangen sie den gegnerischen Torwart zwei- bzw. dreimal. Nur beim Auswärtsspiel an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea blieb man torlos. Allerdings sieht auch die Dortmunder Heimbilanz in der Königsklasse gut aus. In dieser Saison gab es zu Hause erst in Gegentor: Ciro Immobile traf Anfang Dezember zum 1:1-Endstand für Lazio Rom.

Zum Spiel des BVB gegen den FC Sevilla halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist um 21 Uhr MEZ.