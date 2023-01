Blues-Königin Janis Joplin wäre 80 geworden

Ein lila Kleid mit pinkfarbener Federboa, unzählige Hals- und Armbänder: Janis Joplin unterhält sich mit dem Fernsehmoderator Dick Cavett. Ob sie ihre Heimatstadt mal besucht? Tatsächlich werde sie demnächst dorthin fahren, kommt die Antwort, anlässlich des zehnjährigen Klassentreffens. Ob sie ihren alten Klassenkameraden, die sie in der Schulzeit gemobbt und gehänselt haben, viel zu sagen habe, will Cavett von ihr wissen. Janis Joplin: "Yeah, ich gehe zu meinem Highschool-Treffen, Mann. Ja. Ich werde mit Glocken und Federn auftauchen und sagen: 'Erinnerst du dich an mich, Mann? Du hast mich aus dem Unterricht gelacht. Und - was machst du heute so? Immer noch 'nen Job an der Tankstelle?'"

Ein Moment des Triumphes und des Schmerzes im Leben des Megastars. Es ist der 25. Juni 1970. Janis Joplin wird nur noch vier Monate leben.

Klassentreffen mit Joint

Das Klassentreffen an der Thomas Jefferson High School im texanischen Port Arthur ist an einem warmen Samstag Abend im August 1970. Jemand hat eine Kamera dabei und filmt das Treffen. Janis Joplin taucht, wie angekündigt, in bunten Hippie-Klamotten auf - mit Federboa in den Haaren, einer fast durchsichtigen Bluse und einer rosafarbenen runden Sonnenbrille. In der Hand hat sie einen riesigen Joint.

Sie ist ein Superstar - und scheint trotzdem ein bisschen unsicher zu sein, als ob sie spürt, dass sie auf der Party nicht besonders willkommen ist. Sie wirkt in der Tat wie ein bunter Fremdkörper inmitten der geschniegelten ehemaligen Schulkameraden, die sie teils neugierig, teils kopfschüttelnd beäugen. Jemand interviewt sie und fragt, wer sie vor zehn Jahren zum Schulabschlussball eingeladen habe. "Niemand", antwortet Janis, und man sieht es ihr an: Das sitzt immer noch tief.

Janis Joplin waren Konventionen egal

Janis Lyn Joplin, am 19. Januar 1943 in der Ölraffineriestadt Port Arthur geboren, konnte lesen, bevor sie zur Schule ging. Als 14-jähriges pummeliges und pickeliges Mädchen wurde sie gehänselt. Sie interessierte sich für Kunst und Literatur, schrieb Gedichte. "Ich fing an zu singen, als ich ungefähr 17 war, und für mich kam das, gelinde gesagt, als große Überraschung", sagte sie später - denn sie habe ihre laute Stimme eigentlich nur durch Zufall entdeckt.

Janis Joplin konnte sehr laut und dreckig lachen

Die innere Emigration im spießigen Milieu prägte irgendwann auch ihr Erscheinungsbild: Janis färbte ihr Haar orange, trug Männerkleidung oder zottelige Gewänder. Das von einem Minderwertigkeitskomplex geplagte Mädchen zog die Aufmerksamkeit auf sich. Eltern warnten ihre Kinder, nicht mit ihr zu verkehren, sie sei ein schlechter Einfluss.

Janis schaffte die Highschool und machte eine Ausbildung als Sekretärin. Später studierte sie Kunst an der University of Texas in Austin und wurde dort wegen ihres provokanten Erscheinungsbilds von einigen Kommilitonen zum "hässlichsten Mann in der Uni" erklärt.

"Ein Nitroglyzerinsprengstoff namens Janis Joplin"

Mit 18 Jahren kam sie nachSan Francisco, das kulturell Lichtjahre von Port Arthur, Texas, entfernt war - und wurde quasi über Nacht zur Ikone der Hippie-Bewegung. Ihre Ankunft in der Musikszene war wie ein Erdbeben. Das unscheinbare Mädchen von damals landete auf dem Cover von "Newsweek". Unter dem Titel "Rebirth of the Blues" schrieb der Kritiker: "Beim ersten und inzwischen historischen Monterey International Pop Music Festival 1967 sprengte ein Nitroglyzerinsprengstoff namens Janis Joplin die Welt des Rock weit auf. Durch den Gesang mit der gequälten Leidenschaft, der zu ihrem Wahrzeichen geworden ist, ist sie der erste weibliche Superstar des Rock geworden."

Das Newsweek-Cover von 1969

Ganze fünf Jahre dauerte die Blitzkarriere. Das Ergebnis war: 15,5 Millionen allein in den USA verkaufte Alben, internationale Anerkennung - und ein selbstzerstörerischer Lebensstil.

Später wurde bekannt, wie viele Briefe sie an ihre Eltern geschrieben hatte, wie sehr sie sich auch von ihnen Anerkennung wünschte. Die texanische Heimat konnte sie nie ganz abstreifen. Ein Journalist der "New York Times" schrieb: "Sie ließ keine Gelegenheit aus, ihre bürgerliche Heimatstadt als Hochburg der kleinstädtischen Intoleranz abzuschreiben." Wegen des Images der Sängerin, die auf der Bühne Whisky trank, erteilte ihr die texanische Großstadt Houston ein Auftrittsverbot. Und auch in ihrer Geburtsstadt ließ man es sie spüren, dass sie hier nicht willkommen war. Für ihre Eltern war es entsetzlich, sie saufend und Obszönitäten schreiend auf der Bühne zu sehen. Trotzdem stand die Familie bis zum Schluss zu ihr.

Mit Jimi Hendrix im Club 27

Der "Club 27" Never hear me when I cry at night Bei Janis Joplin fing alles gleichzeitig an: Singen, Schnaps, Drogen und Karriere. Die Bands, die mit ihr spielten, schmückten sich mit ihrer außergewöhnlichen Blues-Röhre, für ein ungestörtes Partyleben gab es genügend Nachschub an Rauschmitteln. Joplin: "Auf der Bühne schlafe ich mit 25.000 Menschen - dann gehe ich allein nach Hause." Sie starb im Oktober 1970 an einer Überdosis Heroin.

Der "Club 27" Break on through to the other side Jim Morrison war das Lebensgefühl der späten 1960er in Person. Der Kopf der Doors drückte aus, was viele nicht in Worte fassen konnten und lebte es ihnen vor, ungestüm, obzön, mit allen Konsequenzen, ohne Rücksicht auf seine Band, die er schließlich auch verlassen musste. Morrison zog sich nach Paris zurück, wo er im Juli 1971 in einer Badewanne an einem Herzstillstand starb.

Der "Club 27" I swear that I don't have a gun Kurt Cobain brachte sich im April 1994 mit einer Schrotflinte um. Karriere, Drogen und ein kranker Magen waren stärker als seine Familie. Sein Tod markierte nicht nur das Ende von Nirvana, sondern auch das Ende der Grunge-Ära: Musik gegen Angepasstheit und die fröhliche bunte heile Welt des Techno in den 1990ern. Oben ist Cobain in einer Filmszene aus der Doku "Cobain: Montage of Heck".

Der "Club 27" I died a hundred times Sie war ein Shootingstar - mit einer grandiosen Stimme, die Millionen Fans berührte. Sucht und Selbstzerstörung begleiteten ihre Karriere. Am 23. Juli 2011 starb Amy Winehouse an einer Alkoholvergiftung. Die Soulsängerin war ein beliebtes Opfer der Paparazzi: Wenn sie zugedröhnt von einer Bühne oder aus einem Club getorkelt kam, wurde nicht geholfen, sondern gnadenlos fotografiert.

Der "Club 27" You can't always get what you want Brian Jones war Gründungsmitglied der Rolling Stones. Während der Rest der Band sich darauf beschränkte, das Image als Blues spielende Rotzlöffel zu pflegen und Partyexzesse nicht zur Hauptbeschäftigung zu machen, konsumierte Jones das komplette Angebot bewusstseinserweiternder Substanzen. Den Stones wurde das zuviel, sie warfen ihn raus. Jones ertrank im Juli 1969 in seinem Swimmingpool.

Der "Club 27" Purple haze, all in my brain Jimi Hendrix, falsch verstandene Rock-Ikone, Idol der Drogengeneration, Symbol der Hippiebewegung, Gitarrengott. Seine Karriere dauerte nur vier Jahre - irgendwann klappte es zwischen ihm und seinen Leuten musikalisch nicht mehr. Frustriert zog er sich zurück, nahm Drogen. Eines morgens im September 1970 schluckte er neun Schlaftabletten, erbrach sich im Schlaf und erstickte.

Der "Club 27" Suicide is painless Die Manic Street Preachers waren eine späte Antwort auf den Punk der 1970er: Grelle Shirts, Schminke, garstige Texte. Wenn jemand ihre Glaubwürdigkeit anzweifelte, ritzte sich Sänger Richey Edwards mit Messern die Haut auf - dass solche Auftritte Zeichen einer psychischen Erkrankung waren, erkannten wenige. Edwards verschwand im Februar 1995 spurlos - bis heute. Er war zu dem Zeitpunkt 27.

Der "Club 27" Mein Freund, der Baum, ist tot Sie gehört nicht offiziell zum Club 27: Alexandra. Vielleicht, weil sie "nur" eine deutsche Schlagersängerin war. Oder auch, weil sie nicht an einer der "typischen" Rock'n'Roll-Krankheiten gestorben ist. Fakt aber ist, dass sie 27 Jahre alt war, als sie im Juli 1969 bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall zu Tode kam. Autorin/Autor: Silke Wünsch



Am 4. Oktober 1970 erschien Janis Joplin nicht zu einer verabredeten Aufnahmesession bei den Sunset-Sound Studios in Los Angeles. Dort hatte sie zusammen mit ihrer Full Tilt Boogie Band an ihrem Album "Pearl" gearbeitet. Ein Kollege fuhr zu ihrem Hotel; dort lag sie tot auf dem Fußboden. Todesursache: Überdosis an Heroin.

Die Gitarrenlegende Jimi Hendrix war gerade mal zwei Wochen davor gestorben, auch 27 Jahre alt. Jim Morrison von den Doors folgte im Juli 1971. Hendrix,Joplin und Morrison waren alle drei Ikonen der Hippie-Zeit.

Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte Joplin ihr Testament unterschrieben. Da hinterlegte sie eine große Summe für ihre Trauerfeier, auf den Einladungen für geladene Gäste stand: "Pearl gibt einen aus." Der Rest ihres Nachlasses ging an ihre Familie.

Dieser Artikel wurde anlässlich des 80. Geburtstages von Janis Joplin aktualisiert.