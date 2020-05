Blaž Zgaga: "Ich bin immer noch sehr vorsichtig"

DW: Wann haben die öffentlichen Angriffe auf Sie begonnen? Waren sie die Reaktion auf einen bestimmten Artikel?

Blaž Zgaga: Es war keine Reaktion auf einen speziellen Artikel, sondern auf meinen beruflichen Auftrag. Als Journalist, der sich auf Themen spezialisiert hat mit Bezug zu nationaler Sicherheit, Verteidigung und Geheimdiensten, berichte ich seit mehr als einem Jahrzehnt für große Zeitungen.

Etwas muss die Angriffe ausgelöst haben...

Slowenien hat während der Corona-Krise Vorbereitungen für die Entscheidungsfindung auf höchster staatlicher Ebene getroffen. Bereits in ihrer ersten Sitzung vom 13. zum 14. März…

… nachdem die Regierung von Janez Janša am Freitag, dem 13. März, das Amt übernommen hatte…

... hatten sie ein Krisenhauptquartier eingerichtet, das, wie mir sofort klar wurde, in keinem bestehenden Gesetz begründet war. Also habe ich beim Generalsekretär der Regierung eine Anfrage gestellt und diese öffentlich getwittert. Am nächsten Tag richtete das Krisenhauptquartier einen offiziellen Twitter-Account ein, um die Bevölkerung über die staatlichen Maßnahmen während der Pandemie zu informieren. Eine der ersten Nachrichten, die sie übermittelten, war ein Retweet eines anonymen Tweets, der besagte, dass Psychiater nach vier Patienten suchten, die der Quarantäne entkommen und mit dem "Virus Covid Marx-Lenin" infiziert wären.

Der slowenische Premierminister Janez Janša versucht, Kritiker mundtot zu machen

Dies wurde als Information angesehen? Vier "Patienten"? Über wen war die Rede?

Außer mir waren es der Philosoph Slavoj Žižek, Boris A. Novak, einer der größten slowenischen Schriftsteller, und der Anthropologe Darko Štrajn. In diesen Tagen gab es einen enormen Druck, viele bedrohliche Botschaften. Vier Intellektuelle öffentlich zu benennen, und das auf dem Höhepunkt der Anti-Pandemiemaßnahmen, war eindeutig ein politisch motivierter Schritt, um uns zu beschmutzen und ins Visier zu nehmen.

Hat die Kampagne danach aufgehört?

Nein. Am 16. März veröffentlichte Nova24, ein Fernsehsender, der dem Premierminister und dem Generalsekretär der Regierung gehört, den ersten Artikel mit meinem Bild, in dem behauptet wurde, ich sei ein "Deep State Journalist" und ein Lügner. Es folgten viele Beleidigungen und falsche Informationen sowie anonyme Kommentare unterhalb des Artikels. Dann gab es Tag für Tag Artikel in Nova24, jeder mit meinem Foto, gefolgt von zahlreichen Drohungen. Sie würden mich verprügeln, sagten sie, und mich buchstäblich erschießen.

Dauert das bis heute so an?

Nicht die Bedrohungen, aber die Kampagne geht weiter. Nun, vielleicht bekomme ich sogar noch weitere Drohungen. Aber nach zehn Tagen hörte ich auf, alle Kommentare zu lesen, um meine Gesundheit zu schonen. Nachdem ich die Auszeichnung (Freedom of Speech Award 2020, Anm. d. Red.) erhalten hatte, fingen sie an, die Deutsche Welle zu beschmutzen. Was sie versuchen, ist, ihre eigenen Unterstützer, etwa 20 Prozent der Bevölkerung, zu überzeugen und zu ermutigen. Es erinnert mich sehr an die Kampagne während der Zeit von Slobodan Milošević (dem früheren serbischen Präsidenten, Anm. d. Red.).

Sind alle Bedrohungen, die Sie erhalten haben, von öffentlichen Stellen gekommen? Oder haben die Leute Sie angerufen und persönlich per E-Mail angesprochen?

Als Journalist, der gefährliche Themen für internationale Medien recherchiert hat, habe ich meine persönliche Sicherheit immer ernst genommen. Es ist also nicht so einfach, an meine persönliche E-Mail-Adresse und Telefonnummer heranzukommen. Wenn es eine Krise gibt, antworte ich nie auf unbekannte Anrufe. Jedes Mal, wenn es passiert, würde ich sofort die Polizei rufen und die Person identifizieren lassen. Die Hauptquellen waren also anonyme Foren und mein persönlicher Twitter-Account.

Irgendwelche Beispiele?

"Wir werden uns mit Ihnen treffen, und dann wird nichts wichtig sein." Und "Patria wird nicht vergessen"…

… In Anspielung auf Herrn Janša und den Skandal des Premierministers, den Sie vor zwölf Jahren untersucht haben.

Ja. Einer hat getwittert: "Klick, klack. Die Zeit tickt und ich werde meine Waffe laden." Ich habe diese Person überprüft, und es stellte sich heraus, dass es sich um einen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums handelte, der an dem Fall "Patria" arbeitete. Während des Lockwowns wegen der Corona-Krise befand ich mich in einer Art Doppel-Lockdown, sowohl wegen des Virus , als auch wegen der Bedrohungen. Ich habe meine Wohnung lange Zeit nicht verlassen.

Also haben Sie sich versteckt?

Während der kritischen ersten vierzehn Tage habe ich mich wirklich versteckt. Ich ging nicht einmal für eine Minute aus der Wohnung, nicht einmal, um meinen Vorrat aufzufüllen. Das erste Mal ging ich in der Nacht hinaus. Ich fühle mich jetzt sicherer, wegen der Auszeichnung und der Öffentlichkeitsarbeit in Europa, zumindest sicherer vor Bedrohungen durch staatliche Akteure. Aber nicht vor psychisch instabilen einsamen Wölfen. Wir haben viel Ärger, viele Gefahren in unserer Gesellschaft. Wochenlang war mein Foto überall zu sehen. Ich bin immer noch sehr vorsichtig, wenn ich einkaufen gehe.

Janez Janša (r) und Viktor Orban verstehen sich gut

Ist es in Slowenien üblich, dass Politiker Journalisten persönlich benennen und verleumden?

Nicht für Politiker aller Parteien. Es ist aber üblich für Premierminister Janez Janša und seinen inneren Kreis. 2016 gründete ein Parteifunktionär Nova24 TV. Der Premierminister hält eine Minderheitsbeteiligung. Sie haben nicht nur Journalisten systematisch ins Visier genommen und beschmutzt, sondern jeden, der kritisch gegenüber ihrer rechtsextremen, populistischen Politik ist. In den letzten Jahren haben sie sich speziell auf Migration konzentriert.

Also nichts Neues.

Nun, es gibt tatsächlich eine große Veränderung. Zuvor war Janšas Partei in der Opposition und hatte wenig Einfluss. Jetzt sind sie offizielle Vertreter eines EU-Mitgliedslandes und haben ihre Haltung gegenüber Kritikern nicht geändert. In den letzten Wochen hat Janez Janša versucht, den ehemaligen Premierminister wegen Verleumdung zu verklagen. Und er verklagte sogar fünf slowenische Richter wegen eines angeblichen Schadens von 900.000 Euro - nur wegen ihrer unabhängigen Arbeit.

Das Gespräch führte Norbert Mappes-Niediek

Der frei arbeitende Investigativjournalist Blaž Zgaga wurde von der Regierung schikaniert und erhielt anonyme Todesdrohungen. Zgaga ist Mitglied des Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ). Er ist einer der diesjährigen Preisträger des Freedom of Speech Award der Deutschen Welle. Die Auszeichnung ist "allen mutigen Journalisten weltweit" gewidmet, die wegen ihrer Berichterstattung über die Corona-Pandemie unter Druck geraten.