Bittere BVB-Pleite, Bayern besiegt Leipzig

Es war wohl die letzte Chance für RB Leipzig, noch einmal ernsthaft ins Rennen um die deutsche Meisterschaft einzusteigen. Doch im Spitzenspiel des 27.Spieltags gegen den FC Bayern München setzte sich letztlich der Tabellenführer mit 1:0 durch. "Man hat schon gesehen, dass zum Ende hin ein paar Kräfte gefehlt haben, aber dann musst du es auch verstehen, in der eigenen Hälfte zu verteidigen", sagte Bayerns Torschütze Leon Goretzka nach dem Erfolg, der den Abstand zum Verfolger auf sieben Punkte vergrößerte. "Das ist die Mentalität, die du brauchst, um solche Spiele gewinnen zu können."

Dabei waren die Leipziger in der Partie, die ohne den verletzten Robert Lewandowski stattfand, nicht schlechter, sie nutzten nur - vor allem in der zweiten Halbzeit - ihre vielen Tormöglichkeiten nicht. "Wir haben Bayern phasenweise hinten reingedrückt. Wir hatten Riesen-Chancen, haben nur leider jedes Mal vorbeigeschossen", analysierte RB-Trainer Julian Nagelsmann. "Das ist am Ende die Situation, die wir schon die ganze Saison über haben: Wir haben 31 Tore weniger, das kommt nicht von ungefähr."

Für Wolfsburg und Frankfurt rückt Königsklasse näher

Nicht von ungefähr kommt auch die Tatsache, dass hinter Bayern und Leipzig, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt mit sicherem Abstand nach unten die weiteren Champions-League-Ränge belegen. Wolfsburg setzte sich mit Geduld und Willen 1:0 gegen einen mutig spielenden 1. FC Köln durch. Frankfurt gelang im direkten Duell gegen den ärgsten Verfolger Borussia Dortmund ein wegweisender 2:1-Erfolg. Die Eintracht liegt nun sieben Punkte vor dem BVB, Wolfsburg sogar elf Zähler.

"Wir brauchen nicht groß drumherum zu reden und irgendwelche Durchhalteparolen zu schmettern", gab Dortmunds Trainer Edin Terzic zu, wollte aber auch noch nicht aufgeben. "Es sind jetzt sieben Punkte, aber auch noch sieben Spiele. Es ist definitiv nicht leichter geworden, aber es ist noch möglich." Sollte der BVB die Königsklasse tatsächlich verpassen, bedeutet das Millionenverluste und möglicherweise auch ein teilweises Auseinanderfallen des talentierten Kaders. Der Berater von Torjäger Erling Haaland soll bereits bei den Top-Klubs in Manchester, Madrid und Barcelona vorgefühlt haben.

Gelungenes Debüt für Hannes Wolf

Punktgleich hinter Dortmund auf Rang sechs liegt Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself schaffte beim Debüt des Peter-Bosz-Nachfolgers Hannes Wolf einen 2:1-Sieg gegen Tabellenschlusslicht FC Schalke 04. "Wir haben nicht viel zugelassen", sagte Wolf, bemängelte aber eine fehlende offensive Leichtigkeit. "Wir waren extrem effektiv, und ich war sehr zufrieden, dass wir nach dem 2:1 nichts mehr zugelassen haben."

Alario schiebt den Ball zum 1:0 für Bayer ins Tor, Schalkes Torhüter Rönnow kann nur zuschauen

Hinter den Leverkusenern hofft Borussia Mönchengladbach noch auf die Europa League. Die Gladbacher bezwangen mit dem SC Freiburg einen direkten Konkurrenten mit 2:1 und schoben sich mit 39 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang acht. Freiburg (37 Punkte) ist Zehnter. Noch vor den Gladbachern liegt Aufsteiger VfB Stuttgart (39) auf Rang sieben. Der VfB setzte sich mit 1:0 gegen den 13., Werder Bremen (30) durch und profitierte dabei von einem Bremer Eigentor.

"Schneckenrennen" im Tabellenkeller

Eng bleibt es in der Abstiegszone, wo die konkurrierenden Teams an diesem Wochenende ein wenig auf der Stelle traten: Köln steht nach der Niederlage in Wolfsburg mit 23 Punkten weiterhin auf dem Relegationsplatz. Ebenfalls 23 Zähler hat dahinter Arminia Bielefeld auf dem Konto, nachdem der Aufsteiger beim FSV Mainz 05 ein 1:1 erreichte und wenigstens einen Punkt rettete. "Wir hatten mehr Chancen und das Tor kam aus dem Nichts. Deshalb ist es sehr ärgerlich", haderte der Mainzer Angreifer Jonathan Burkardt anschließend. Tatsächlich verpasste es der FSV, sich mit dem dritten Sieg in Folge ein kleines Polster zu verschaffen. Mainz hat 25 Punkte und belegt Rang 14. Schalke ist als Letzter mit zehn Punkten abgeschlagen und wird den vierten Bundesliga-Abstieg der Vereinshistorie wohl demnächst "perfekt machen".

Hertha BSC, als 15. mit 24 Punkten ebenfalls akut vom Abstieg bedroht, trifft am Sonntagabend im Berliner Derby an der "Alten Försterei" auf den 1. FC Union, der sich als Achter längst aller Abstiegssorgen entledigt hat. Ebenfalls nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden der FC Augsburg (32) und die TSG Hoffenheim (30), die im direkten Duell aufeinandertrafen. Der FCA gewann mit 2:1 und feierte den 100. Sieg seiner Bundesliga-Geschichte.

Der 27. Spieltag in Zahlen:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Tore: Schulz (11./Eigentor), 1:1 Hummels (44.), 1:2 Silva (87.)

RB Leipzig - Bayern München 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Goretzka (38.)

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Alario (26.), 2:0 Schick (71.), 2:1 Huntelaar (81.)

FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Vargas (8.), 2:0 Hahn (22.), 2:1 Skov (86.)

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Brosinski (56./Foulelfmeter), 1:1 Voglsammer (75.)

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Brekalo (69.)

Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Sallai (10.), 1:1 Thuram (53.), 2:1 Thuram (60.)

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Augustinsson (81./Eigentor)

1. FC Union Berlin - Hertha BSC -:- (18 Uhr)