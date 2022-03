Bis an die Grenze - Ein deutscher Hilfskonvoi für die Ukraine

Endlich machen sich die Kleinbusse auf den Weg. 1.600 Kilometer in zwei Tagen. Die Wagen sind vollgepackt mit Lebensmitteln, Arzneimitteln, medizinischen Artikeln – Dinge, an denen es im Kriegsgebiet besonders mangelt. Von Frankfurt (Oder) geht es quer durch Polen, bis an die Grenze zur Ukraine. Dort werden die Spenden schon sehnlichst erwartet. Wichtig ist aber auch, dass der Hilfskonvoi nicht leer zurückfährt. Immer mehr Geflüchtete wollen Richtung Westen. Wilma Peters und ihre freiwilligen Mitstreiter helfen auch dabei.

