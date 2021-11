Popsänger, Synchronsprecher, Model: Bill Kaulitz brachte schon mit 16 Jahren ganze Mädchenscharen zum Kreischen. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom bildet er den Kern der enorm erfolgreichen Band Tokio Hotel.

Bill und Tom wurden am 1. September 1989 geboren und wuchsen in Ostdeutschland auf. 2005 gelang ihnen mit ihrer Band Tokio Hotel der Durchbruch mit dem Titel "Durch den Monsun". Der enorme Hype, der sich vor allem um Bill als Leadsänger bildete, setzte die Band unter Druck. Es wurde stiller um Tokio Hotel. 2014 meldete sich die Band mit dem Album "Kings of Suburbia" zurück. Zwei Jahre später präsentierte der ehemalige Teenie-Schwarm unter dem Namen Billy sein erstes Soloprojekt. Mehr als sieben Millionen Tonträger hat Tokio Hotel bis Anfang 2016 verkauft.