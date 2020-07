Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Photofox: Digital Art“

"Photofox: Digital Art" ist eine umfangreiche Bildbearbeitungs-Anwendung für iPhones and iPads. Die App enthält Basisfunktionen, um Fotos grundsätzlich zu optimieren wie zum Beispiel den Weißabgleich. Helligkeit, Kontrast und Schärfe können ebenfalls korrigiert werden. Plus: "Photofox: Digital Art" bietet sehr viele Varianten für das Trimmen der Fotos an. Die Größen lassen sich passgerecht für alle möglichen Social Media-Formate anpassen.

Bei den kreativen Bearbeitungsmöglichkeiten ist die Auswahl ebenfalls groß. 44 Filter stehen in der Basis-Variante zur Verfügung. Die Intensität kann per Schiebe-Regler angepasst werden. Wer ein zweites Mal auf den Filter tippt, hat noch mehr Optionen, um ihn individuell an das Foto anzupassen.

Besonders gut gefällt uns die Funktion "Duo", mit der zwei Lichtstimmungen in einem Foto implementiert werden können. Die tolle "Zoom"-Funktion (zu finden unter "Unschärfe"), womit der Fokus sehr dynamisch auf ein Bildelement gelenkt werden kann, steht leider nur Premium-Nutzern zur Verfügung.

Außerdem lassen sich Bilder in Pixel auflösen, Bildstörungen, Lichteffekte, Rahmen oder Vignetten einbauen.

Gut: Die bearbeiteten Bilder können auch in der kostenlosen Variante in verschiedenen Formaten und in hoher Qualität exportiert werden. Wer mag, lädt seine Kunstwerke direkt in die sozialen Medien hoch.

Für absolute Neulinge bietet die App Vorlagen zum wilden bearbeiten an. Wer Lust auf kreative Battle hat, kann an kleinen Wettbewerben der Nutzer-Community teilnehmen.

Fazit: Klar wäre es praktisch, alle Funktionen freigeschaltet zu haben, doch auch die Gratis-Version offeriert ausreichend Möglichkeiten, Fotos kreativ aufzupeppen. "Photofox: Digital Art" ist ein gutes Allzweck-Tool zur Foto-Bearbeitung auf dem Smartphone.

Top 3 Pros:

viele Funktionen

übersichtlich und intuitiv zu bedienen

Export in hoher Qualität und mehreren Formaten möglich

Top 2 Contra

die spannendsten Funktionen stehen nur Abonnenten zur Verfügung

der Abo-Preis

Hersteller: Lightricks Ltd.

Preis: Die App gibt es gratis im App-Store. Die Pro-Version kostet 38,99€ für 12 Monate oder 3,24€ im Monat. Einmalig zahlt man 74,99€.