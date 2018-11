Versteigerung

Bild von David Hockney erzielt Rekordpreis

"Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" zählt zu den Kultbildern des britischen Malers David Hockney. Bei Christie's in New York wurde es für rund 90 Millionen Dollar versteigert. Das ist neuer Rekord.

Das Bild zeigt den Künstler am Rande eines Schwimmbeckens stehend. Er betrachtet einen Schwimmer, der durch das blau schimmernde Wasser taucht. Im Hintergrund leuchtet eine grüne Hügellandschaft. "Portrait of an Artist (Pool with two figures)" ist eines der berühmtesten Werke des heute 81-jährigen Hockney und hat Kultstatus. Nach Angaben des Auktionshauses verlief die Versteigerung "rasant": Lag der Einstiegspreis bei 18 Millionen Dollar, überstiegen die Gebote schon nach wenigen Sekunden die Marke von 50 Millionen Dollar. Neun Minuten später und nach einem Wettstreit zwei Telefonbietern wurde das 1972 entstandene Gemälde dann für 80 Millionen Dollar verkauft. Einschließlich der Auktionsgebühren liegt der Preis bei 90,3 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 80 Millionen Euro). Der Künstler vor seinem Bild Damit wurde der bisherige Rekordpreis für das Werk eines lebenden Künstlers deutlich übertroffen. Den Rekord hielt bislang die Skulptur "Balloon Dog (Orange)" des US-Künstlers Jeff Koons. Bei einer Auktion 2013 in New York erzielte es den Preis von 58,4 Millionen Dollar. Sd/ka (afp, dpa, Christies) Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Das teuerste Gemälde der Welt Mehr als 450 Millionen Dollar zahlte ein unbekannter Bieter im November 2017 beim Auktionshaus Christie's für "Salvator Mundi", das einzige Werk Leonardo da Vincis in Privatbesitz. Um 1500 entstanden, zählt es heute zu den weniger als 20 erhaltenen Gemälden des Meisters. 1958 hatte das Werk für 60 Dollar den Besitzer gewechselt - im Glauben, es sei kein Original. Die Echtheit ist noch umstritten.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Picasso auf Platz zwei verdrängt Vor dem Verkauf des "Salvator Mundi" hatten Pablo Picassos "Frauen von Algier" alle bisherigen Preisrekorde gebrochen: Für mehr als 179 Millionen Dollar (etwa 160 Millionen Euro) wechselte das Bild des spanischen Malers am 11. Mai 2015 den Besitzer - auch beim Auktionshaus Christie's. Damit ist Picasso insgesamt fünf Mal unter den Top Ten der Gemälde mit den höchsten Auktionserlösen vertreten.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Platz drei: Amadeo Modigliani Das Gemälde "Nu couché" ("Red Nude") des italienischen Malers, Zeichners und Bildhauers Amadeo Modigliani war 1917 ein Skandal. Am 9. November 2015 versteigerte Christie's das Werk bei einer Auktion in New York für 170,4 Millionen Dollar. Käufer war der chinesische Geschäftsmann Liu Yiqian.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt 142,4 Millionen für Francis Bacon "Drei Studien von Lucian Freud" von Francis Bacon ist ein Triptychon: drei einzelne Gemälde, die zusammen eine Einheit bilden. Es zählt nicht ins Ranking der Einzelgemälde. Ein Unbekannter ersteigerte die drei Porträts von Bacons Malerkollegen Lucian Freud im November 2013 für 142,4 Millionen US-Dollar.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt 119,9 Millionen für Edvard Munch Im Mai 2012 wurde das Gemälde "Der Schrei" von Edvard Munch für 119,9 Millionen Dollar versteigert. Wieso zahlen Menschen so viel Geld dafür? "Kunst ist mobil, Kunst gefällt. Und bei berühmten Künstlern überzeugt auch die Hoffnung auf finanzielle Stabilität oder sogar Wertsteigerung", erklärt Karl Arnold, Inhaber des Auktionshauses Arnold in Frankfurt.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Picasso-Gemälde auf Weltrekord-Auktion Pablo Picassos "Junges Mädchen mit Blumenkorb" hat es unter die Top Ten der am teuersten versteigerten Gemälde der Welt geschafft. Verkauft wurde es im Mai 2018 für 115 Millionen Dollar bei Christie's in New York. Die Versteigerung der privaten Kunstsammlung des US-Milliardärs David Rockefeller hat den bisherigen Weltrekord gebrochen: mit 648,4 Millionen Dollar Erlös.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt 106,5 Millionen Dollar für eine nackte Dame Pablo Picasso malte das Gemälde "Akt mit grünen Blättern und Büste" an einem einzigen Tag im Jahr 1932. Würde er noch leben, hätte er einen Millionen-Stundensatz kassiert. 106,5 Millionen Dollar zahlte 2010 ein unbekannter Telefonbieter für das Gemälde, auf dem die Geliebte Picassos zu sehen ist.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Die teuerste Skulptur Auch eine Arbeit des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti hat bei der Christie's-Auktion im Mai 2018 in New York einen Rekord gebrochen: Der berühmte "Zeigende Mann" wurde für 141,3 Millionen Dollar verkauft. Würde man Gemälde und Skulpturen im selben Ranking betrachten, käme Giacomettis Werk auf Platz vier.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Rekorde übertreffen sich Schon Giacomettis "Schreitender Mann I" war ein Auktionsschlager: 2010 wurde er bei Sotheby's für 104,3 Millionen Dollar verkauft. "Der Preis des Kunstwerkes wird vom Markt getragen", erklärt Auktionator Karl Arnold. "Kunst ist ein Wirtschaftsfaktor wie Mode und folgt dem kapitalistischen Modell von Angebot und Nachfrage."

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Hockneys Bild erzielt Auktionsrekord "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" von David Hockney ist das teuerste Bild eines lebenden Malers. Obendrein zählt es zu den Kultbildern des Briten, der hier vor seinem Gemälde steht. Bei Christie's in London wechselte es im November 2018 für gut 90 Millionen Dollar den Besitzer. Das ist ein neuer Versteigerungsrekord.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Schrill, groß, teuer Den Rekord hielt bis dahin der "Balloon Dog" von Jeff Koons. Bei einer Auktion im November 2013 brachte der stählerne Hund in der orangenen Version 58,4 Millionen Dollar. In die Top Ten schafft er es damit freilich nicht. Koons liebt Werke, die wie überdimensionale Spielzeuge oder verchromte Alltagsgegenstände aussehen. Der Hund erinnert an aus Luftballons geknotete Tiere.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt 37 Millionen Dollar für "Domplatz, Mailand" Bevor Koons "Balloon Dog" versteigert wurde, galt der Deutsche Gerhard Richter als der "teuerste" lebende Künstler. Er selbst hält allerdings nicht viel von den Millionenpreisen, die für Kunst bezahlt werden. "Da besteht doch ein völliges Missverhältnis zwischen dem Wert und der Relevanz von Kunst und diesen wahnwitzigen Preisen, die dafür gezahlt werden", so Richter in einem Spiegel-Interview.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Der reichste Künstler der Welt Er verdient Millionen: Damien Hirst ist nicht nur reich, sondern auch umstritten. Bekannt wurde der britische Künstler durch seine provozierenden Plastiken, die sich mit den Themen Tod, Leben, Religion oder Konsumkultur auseinandersetzen. Seine berühmtesten Werke sind ein in Formaldehyd eingelegter Hai (Foto) sowie ein diamantbesetzter Totenschädel mit dem Titel "For the Love of God".

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Das teuerste Kartenspiel der Welt "Privatkäufe sind nicht nachvollziehbar. Bei Auktionen hingegen können mehrere Menschen den Kauf bezeugen", sagt Auktionator Arnold. Die 259 Millionen Dollar, die angeblich für Paul Cézannes "Die Kartenspieler" bezahlt wurden, sind nicht belegt, würden das Werk aber auf Platz 2 katapultieren. "Bei nicht transparenten Privatkäufen können Steuern hinterzogen werden", gibt Arnold zu bedenken.

Die wertvollsten Kunstwerke der Welt Millionen für privat verkaufte Gemälde "Adele Bloch-Bauer I" von Gustav Klimt (Bild) wurde 2006 für 135 Millionen Dollar privat verkauft. Im Gegensatz zu "Die Kartenspieler" von Cézanne gilt dieser Kauf als gesichert. Willem de Koonings "Woman III" gehört mit seinen 137,5 Millionen Dollar ebenfalls zu den teuersten Privatkäufen. Noch mehr war "No. 5" von Jackson Pollock einem unbekannten Käufer wert: Er zahlte 140 Millionen Dollar. Autorin/Autor: Heike Mund, Nikolas Fischer



