Unfertiges Selbstporträt

Als erfolgreicher Maler konnte sich Hockney in den 1970er-Jahren kaum vor Ausstellungsanfragen und Aufträgen retten. Sie ermüdeten ihn. Hier sein Bild "Model with Unfinished Self Portrait". 1975 kehrt er zu den Ursprüngen als Bühnenbildner zurück, entwarf malerische Kulissen für "The Rake's Progress" an der britischen Glyndebourne Opera und für Opernhäuser in San Francisco, New York und Chicago.