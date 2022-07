Die Ahr trocknet aus

Etwas mehr als ein Jahr nach der Jahrhundertflut an der Ahr ist der Fluss in Bad Neuenahr nur noch ein kleines Rinnsal. Die Trockenheit der vergangenen Wochen hat der Ahr schwer zugesetzt - ihre Mündung in den Rhein bei Sinzig erreicht sie schon gar nicht mehr. Was für ein Kontrast zur Nacht vom 14. Juli 2021, als Wassermassen das Kurhaus von Neuenahr (Mitte) verwüstet haben!