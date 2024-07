Eine Hitzewelle in Teilen der USA bringt extreme Temperaturen in das berühmte Tal des Todes. Die täglichen Höchstwerte im kalifornischen Death Valley liegen in diesen Tagen über 50 Grad. Das Death Valley in der ostkalifornischen Wüste sowie in Nevada gilt als heißester Ort der Erde. Die US-Behörde für die Nationalparks gab deshalb Warnungen an die Besucher heraus.