Schneelose Pyrenäen

Schon seit Tagen herrschen in den Pyrenäen Schneemangel und hohe Temperaturen. So ist derzeit etwa die Hälfte der französischen Skipisten in den höheren Lagen geschlossen. In dem Skigebiet Peyragudes laufen die Schneekanonen auf Hochtouren, sie sollen wenigstens ein bisschen Ski-Vergnügen ermöglichen.