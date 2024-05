Schnappschuss während der 148. "Westminister Kennel Club Dog Show" in New York. Diese geht auf eine Gruppe von Jägern zurück, die sich regelmäßig im Westminster Hotel in Manhattan trafen und sich entschlossen, jährlich eine Hundeausstellung auszurichten. In deren Rahmen wird aus jeder Rasse der beste Hund ausgewählt, der Best of Breed (BOB).