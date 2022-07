Bild des Tages: Der Feuerspucker

Pferderennen als farbenfrohes Spektakel

Jedes Jahr am 2. Juli und 16. August wandelt sich der Piazza del Campo, der wohl schönste Platz Italiens in eine brodelnde Wettkampfarena. In der toskanischen Stadt Siena treten zweimal im Jahr die Stadtteile zu einem der bekanntesten und härtesten Pferderennen Europas an. Das Rennen um das seidene Siegesbanner (Palio) dauert lediglich 75 Sekunden, die Vorbereitungen beginnen jedoch Monate zuvor.