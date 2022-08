Bild des Tages: Den Buddha putzen

Den Buddha putzen

Allein die Nase des Großen Buddha im Todaiji-Tempel ist knapp einen Meter breit. Der ganze Buddha ungefähr 15 Meter hoch. Es soll eine der größten Buddha-Statuen der Welt aus Bronze sein. Dieses Material muss regelmäßig gereinigt werden, so wie aktuell gerade. Um alles sorgfältig zu putzen, müssen sich die in weiß gekleideten Mönche an Seilen an der Figur hinaufziehen.