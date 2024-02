Der muntere Nachwuchs will zeigen, dass er schon Muckis hat: Vier kleine Sumo-Ringer stürzen sich auf einen großen in der Kokugikan-Arena in Tokio. Das ist der Austragungsort des 14. Hakuho-Cups, bei dem junge Kämpfer aus ganz Japan gegeneinander antreten. Und das unter fachkundiger Anleitung von Hakuho Sho, hier links im Bild, einem der erfolgreichsten Kämpfer in der Geschichte des Sumo-Sports.