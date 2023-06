In die Sonne

Was vielleicht aussieht wie traute Hausarbeit, ist in echt Akkordarbeit in einer Färbefabrik. Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch wenden die gefärbten Stoffe bei 42 Grad Celsius in der prallen Sonne. Pro Färbevorgang sind das 200 Stoffstücke, die permanent anders herum an die Leine gehängt werden müssen. Bangladesch ist nach China weltweit der zweitgrößte Produzent von Textilien.