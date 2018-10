Bewegende Momente: Das sind Ihre emotionalsten Erlebnisse!

Der Mauerfall im November 1989 und die darauffolgende Wiedervereinigung im Oktober 1990 gehören für viele Deutsche zu den besonders bewegenden Momenten in ihrem Leben. Familien, die jahrzehntelang getrennt waren, konnten sich endlich wieder in die Arme schließen. Jedes Jahr feiert Deutschland daher am 03. Oktober den „Tag der Deutschen Einheit“. Wir wollten von Ihnen wissen, welches Ereignis Sie in ihrem Leben besonders berührt hat – und ein Foto von diesem Moment sehen. Vielen Dank für die vielen wunderbaren Bilder, die uns erreicht haben!





Leider konnte nur ein Zuschauer bei unserer Aktion gewinnen: Es ist Julio Urdaneta aus Caracas in Venezuela. Er bekommt unsere Armbanduhr im Euromaxx-Design. Herzlichen Glückwunsch!