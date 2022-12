"Bethlehem ist Weihnachten"

Ein leiser Strom von Besuchern navigiert sich durch die jahrhundertealte Geburtskirche in Bethlehem im besetztem Westjordanland. Viele haben ihre Smartphones in der Hand, um jeden Moment an dem heiligen Ort für die Ewigkeit festzuhalten. Diese Weihnachten ist wieder mehr los in der palästinensischen Stadt, die als Geburtsort von Jesus Christus verehrt wird.

Weihnachten wird in Bethlehem nicht einmal, sondern gleich dreimal gefeiert. "Wir haben die Armenier, die Lateiner, die Griechisch-Orthodoxen. Jeder folgt seinem eigenen Kalender, daher unterscheiden sich die Daten von Weihnachten", erläutert Franziskanerpater Rami Asakrieh, katholischer Gemeindepfarrer in der Geburtskirche.

Er meint damit die drei großen christlichen Gemeinden, die sich die Kirche teilen. "Wir feiern also alle sehr fröhlich für eine lange Zeit Weihnachten. Wir sprechen da von rund zwei Monaten."

Pfarrer Asakrieh: "Jeder folgt seinem eigenen Kalender"

Dieses Weihnachtsfest, so Asakrieh, sei etwas Besonderes. "Wegen Corona kamen zwei Jahre lang keine Pilger, es war ein Weihnachten ohne Menschen, es war nur spirituell, ohne die Festlichkeiten, das Fröhliche und das Glück, das wir in dieser heiligen Stadt empfinden."

Ein Selfie vor der Krippe

Nun sind einheimische und ausländische Besucher wieder da. An diesem milden, sonnigen Dezembertag nutzen einige die Gelegenheit für ein Selfie vor dem großen, aufwendig dekorierten Weihnachtsbaum und der Holzkrippe vor der Kirche. Statt gebrannten Mandeln und Lebkuchen wie auf Deutschlands Weihnachtsmärkten gibt es frische, heiße Maiskolben oder Zuckerwatte an kleinen Ständen auf dem Krippenplatz.

"Wir sind aus Michigan, aber eigentlich Iraker. Es ist ein schönes Gefühl, hier sein zu können", sagt Nawal, die mit einer Besuchergruppe unterwegs ist. "Die Atmosphäre ist sehr schön, es ist der Ort, an dem Jesus geboren ist, und es ist wichtig, dass jeder herkommen kann, um dies zu sehen".

Krippenplatz in Bethlehem: Zuckerwatte statt Lebkuchen

Naimeh Ghassan ist aus einem Ort im Zentrum des besetzten Westjordanlands angereist, um Fotos von der Weihnachtsatmosphäre zu machen. "Ich wollte die Vorbereitungen in Bethlehem für Weihnachten sehen. Wie die Atmosphäre ist. Es ist wunderschön, hier zu sein", schwärmt die junge Palästinenserin.

Auftakt mit Katholiken

Zuerst feiern die Römisch-Katholischen, die hier auch als Lateiner bezeichnet werden, am 24. und 25. Dezember Weihnachten - und zwar gemeinsam mit den Protestanten. Ihre Referenz ist der Gregorianische Kalender, der im 16. Jahrhundert von Papst Gregor eingeführt wurde.

Am 24. Dezember begleiten traditionell die palästinensischen Pfadfindergruppen den Einzug des lateinischen Patriarchen von Jerusalem in die Geburtskirche. Um Mitternacht findet dort dann eine Messe statt.

Als nächstes feiert die griechisch-orthodoxe Gemeinde am 6. und 7. Januar 2023 Weihnachten, gemeinsam mit anderen kleineren Kirchen, wie etwa die assyrische oder koptische Gemeinde. Die orthodoxen Kirchen verwenden noch immer den julianischen Kalender, der von Julius Caesar im Jahr 45 vor Christus eingeführt wurde.

Damit das alles funktioniert, gibt es Regeln. Pater Issa Thaljieh, der griechisch-orthodoxe Gemeindepfarrer in der Geburtskirche, berichtet, dass auch während der Weihnachtszeit jede Gemeinde an ihren Gebetszeiten und Ritualen festhält - nach dem strengen "Status quo". Dieses Regelwerk legt die Rechte und Pflichten aller drei Konfessionen fest, die gemeinsam die Bethlehemer Geburtskirche verwalten.

Manchmal kommt es dabei zu Spannungen. "Aber, wenn man in Bethlehem lebt, dann lebt man zusammen", sagt Pater Issa, der in Bethlehem geboren ist. "Wir leben in Bethlehem als Christen und Muslime, und in der Kirche leben wir gemeinsam als verschiedene christliche Konfessionen."

Pfadfinder sorgen für Stimmung

Was die Weihnachtszeit in Bethlehem wirklich lange hinzieht, ist die Tatsache, dass die armenische Kirche ihr Weihnachtsfest erst am 18. und 19. Januar feiert. "Wir sind die Letzten, die Weihnachten feiern”, sagt Superior Asbed Balian von der armenisch-apostolischen Kirche in Bethlehem. Die Armenier teilen sich dabei die Altarräume mit kleineren "Schwesterkirchen", die früher ihr Weihnachtsfest feiern. "Wir sollten aber uns aber auch daran erinnern, was Weihnachten bedeutet. Es ist eine Zeit, in der wir an andere denken und Dinge gemeinsam teilen."

Palästinensische Pfadfinder beim Einzug des lateinischen Patriarchen in die Geburtskirche: Weihnachtliche Tradition

"Für uns ist das fast normal, ich denke, wir haben einfach Glück, das wir so viele Weihnachten haben", sagt Mirna Bannoura, die für die Pfadfinder-Musiktruppe des "Arab Orthodox Club" in Beit Sahour trommelt. Als junge orthodoxe Christin ist ihr Weihnachtsfest eigentlich erst Anfang Januar. Aber sie wird schon vorher mit katholischen Freunden am 24. Dezember feiern. "Ohne die Pfadfinder ist Weihnachten nicht komplett. Wenn die Leute uns hören, dann bringt das ein Lächeln auf ihr Gesicht", sagt die junge Palästinenserin.

Trauer um die Toten

Die Weihnachtszeit beendet ein schwieriges Jahr im israelisch-palästinensischen Konflikt. Nach Angaben der Vereinten Nationen war 2022 das tödlichste Jahr seit der UN-Datenerhebung 2005. Mindestens 140 Palästinenser wurden in diesem Jahr im Westjordanland getötet. Nach israelischen Angaben kamen mindestens 31 Israelis und Ausländer ums Leben.

Als Anfang Dezember ein junger Palästinenser in einem Flüchtlingslager in Bethlehem während einer Razzia des israelischen Militärs getötet wurde, blieb der Weihnachtsbaum für einen Abend dunkel; Geschäfte und Restaurants traten in einen eintägigen Generalstreik.

"Generell macht einem die Situation schon zu schaffen, die Gewalt hinterlässt Narben", sagt Pfadfinderin Bannoura. "Mir erscheint es manchmal so, als ob die Palästinenser immer nach diesem einen, kleinen glücklichen Punkt suchen, um ein Licht im Dunkeln zu finden, in dem wir uns oft befinden."

Wiedersehen nur mit Sondergenehmigung

Die Weihnachtszeit ist ein solch "kleiner glücklicher Punkt" in der wohl ältesten christlichen Gemeinde der Welt. Für einige Familien in den palästinensischen Gebieten bedeutet dies, Verwandte und Freunde aus der stetig kleiner werdenden christlichen Gemeinde in Gaza wieder zu sehen.

Umstrittene israelische Sperrmauer bei Bethlehem: 640 Reisegenehmigungen in diesem Jahr

Dort hoffen christliche Familien jedes Jahr, die begehrten israelischen Sondergenehmigungen für die Feiertage zu bekommen, um aus dem Gazastreifen durch Israel ins Westjordanland reisen zu können. Das Reisen unterliegt normalerweise strikten Beschränkungen.

Dieses Jahr haben die israelischen Behörden rund 640 solcher Genehmigungen erteilt. Allerdings wurden etwa 200 aus "Sicherheitsgründen" abgelehnt, so die Angaben eines israelischen Beamten.

Auch Palästinenser aus Bethlehem und anderen Orten im Westjordanland warten auf spezielle israelische Genehmigungen, um Familie, Freunde und heilige Stätten im nahegelegenen Jerusalem zu besuchen, das von Bethlehem durch die umstrittene israelische Sperrmauer getrennt ist.

Stern von Bethlehem

In der Geburtskirche schaut Bruder Issa, der griechisch-orthodoxe Gemeindepfarrer, mit einem Lächeln auf die Schlange von Besuchern, die darauf warten, in die Geburtsgrotte hinabzusteigen. Dort markiert ein silberner Stern den Ort, an dem Jesus der Überlieferung nach geboren worden sein soll.

Silberner Stern in der Grotte unterhalb der Geburtskirche: "Die Weihnachtsbotschaft spüren"

"Wir haben Menschen aus aller Welt, die zu dieser Kirche kommen, um zu sehen, wo genau Jesus geboren wurde. Und um die Weihnachtsbotschaft zu spüren", sagt Pater Issa, dessen Name auf Arabisch "Jesus" heißt. "Die Menschen wollen den Stern sehen, die Wände anfassen, beten und Gott preisen. Bethlehem ist Weihnachten."