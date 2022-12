Weihnachten - Zeit der Engel

Von besonderen Erzengeln

Auf der Engelsburg in Rom: Michael steckt das Schwert in die Scheide und kündigt Papst Gregor I. das Ende der Pest an. Michael, Gabriel, Rafael - diese drei Engel werden in der Bibel namentlich genannt, als höhergestellte "Erzengel". Michael kämpft gegen den Drachen, Gabriel verkündet Maria ihre Schwangerschaft und Rafael begleitet als Schutzengel Tobias.