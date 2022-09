Anja Mittag - 129 Tore

15 Jahre lang ist die gebürtige Karl-Marx-Städterin mit Unterbrechungen in der Bundesliga aktiv. Die meisten ihrer Spiele (und Tore) macht Mittag für Turbine Potsdam, wo sie von 2002 bis 2006 und von 2007 bis 2011 unter Vertrag steht. Außerdem spielt sie 2016/17 für Wolfsburg. Mittag ist in ihrer Karriere auch für einige Klubs in Schweden und für Paris St. Germain aktiv.