Zum vierten und letzten Geburtstag in Deutschland, gab es im Zoo eine Torte aus Eis, Gemüse und Früchten, die sich die beiden Bärenbrüder haben schmecken lassen. Doch nun heißt es bald Abschied nehmen. Die Abreise der Panda-Zwillinge steht kurz bevor. Mitte Dezember werden die beiden ihre Reise in die Zucht- und Forschungsbasis für Große Pandas in Chengdu antreten und dort ihr Leben verbringen.