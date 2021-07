Berliner Nachkriegsbauten sollen UNESCO-Welterbe werden

UNESCO-Welterbe: Visionen einer geteilten Stadt

Hochhäuser am Alexanderplatz

Anfang der 1970er-Jahre mündete der Umbau des repräsentativen Boulevards, die 1961 in Karl-Marx-Allee umbenannt worden war, im Berliner Alexanderplatz. Im Zeichen der Rückbesinnung auf die internationale Moderne sowjetischer Prägung ragen seitdem Hochhäuser in Plattenbauweise in den Himmel, überragt allein vom Fernsehturm, aus dem dieses Foto entstand.