Berlinale hat ihre Bären vergeben

Die 71. Filmfestspiele von Berlin laufen anders ab als alle vor ihr. Es gab die Berlinale schon im Sommer und auch mit eisglatten Gehwegen im Winter, sie hat für Skandale gesorgt und für große Emotionen. Eines war dabei aber immer irgendwie selbstverständlich: dass es sie gab, dass sie neue Filme präsentierte und Publikum im Kinosaal saß.

Diese einstigen Selbstverständlichkeiten standen 2021 lange auf der Kippe. Erst spät fiel die Entscheidung, die Berlinale in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie zu teilen: in einen digitalen Teil für Branche und Presse und ein Summer Special, das dank niedriger Infektionszahlen aktuell und noch bis zum 20. Juni vor Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden kann.

Schmucklose Bekanntgabe

Normalerweise ist die Preisverleihung der Internationalen Filmfestspiele für Kritik und Filmfans der Höhepunkt: Bekommt der eigene Favorit einen Bären? In diesem Jahr war auch hier alles anders. Vielfach kritisiert wurde, dass zum Ende des ersten Berlinale-Teils bereits die Gewinnerinnen und Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären gewählt wurden. Recht schmucklos erfolgte die Bekanntgabe im März digital, nicht mal die Ausgezeichneten selbst waren zugeschaltet.

Bär statt Roboter: Maren Eggert erhielt die Trophäe für die beste Hauptrolle.

Den festlichen Rahmen holte die Berlinale nun an diesem Sonntagabend (13. Juni 2021) nach, als die prämierten Filmschaffenden auf der Bühne des eigens für das Summer Special eingerichteten Freiluftkinos auf der Berliner Museumsinsel die Bären überreicht bekamen.

Russland lehnt Bären-Gewinner ab

Wirklich überraschen konnte die Preisverleihung also nicht, als der rumänische Regisseur Radu Jude - 2015 bereits mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet - den Goldenen Bären für die umstrittene Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" annahm.

In seinem Film dreht eine Lehrerin - gleich zu Beginn sehr detailliert inszeniert - ein privates Sextape, das bald darauf in ihrer Schule die Runde macht und die Moralapostel auf den Plan ruft.

Wie sehr der Filmemacher damit die Geschmacksgrenzen ausreizt, zeigt eine aktuelle Reaktion aus Russland. Das russische Kulturministerium kündigte jüngst an, dass "Bad Luck Banging or Loony Porn" keine Vertriebslizenz erhalten werde, weil der Film gegen das Pornografiegesetz verstoße.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Goldener Bär für "Bad Luck Banging or Loony Porn" "Bad Luck Banging or Loony Porn" beginnt drastisch: Eine Lehrerin dreht ein Sextape, das bald darauf in ihrer Schule die Runde macht und die Moralapostel auf den Plan ruft. Der rumänische Regisseur Radu Jude (2015 Silberner Bär für die beste Regie) mischt seine Geschichte mit statischen Bildern wie in einer Videoinstallation - und wird mit dem Goldenen Bären belohnt.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Silberner Bär: Großer Preis der Jury Als Hommage an die Frauen versteht Ryusuke Hamaguchi seinen Film "Wheel of Fortune and Fantasy", den er in drei Akten erzählt. Dabei inszeniert der japanische Regisseur die Szenen fast ausschließlich innerhalb eines Raumes mit stets nur zwei Darstellerinnen und Darstellern. Für die tiefgründigen Dialoge zeichnete ihn die Berlinale-Jury mit dem Großen Preis aus.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Silberner Bär: Beste Regie Die Kurzfilme und Dokumentationen des ungarische Regisseurs und Drehbuchautors Dénes Nagy sind preisgekrönt. Mit "Natural Light" stellte er auf der Berlinale sein Spielfilmdebüt vor: Er begleitet ungarische Soldaten während des Zweiten Weltkriegs auf der Suche nach Partisanen durch die Sowjetunion und schildert ihre moralischen Abgründe. Von der Regiearbeit war die Jury besonders beeindruckt.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Silberner Bär: Preis der Jury für Langzeitdoku Mit ihrer Langzeitdokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse" gewann Regisseurin Maria Speth den Preis der Jury. Speth begleitet an einer Schule in Hessen den Lehrer Dieter Bachmann, dessen 12- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler zum Teil noch kein Deutsch sprechen. Mit Geduld und Empathie hilft Bachmann den Kindern bei der Integration und beweist, wie wichtig Bildung ist.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Silberner Bär: Beste Hauptrolle Was ist Glück und was braucht man, um glücklich zu sein? Können künstliche Intelligenz und Roboter dazu beitragen? Maren Eggert ist in der Hauptrolle von Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" skeptisch. Während des Films öffnet sich ihre Figur Alma allmählich und schüchtern ihren Sehnsüchten. Maren Eggert überzeugte die Jury als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Silberner Bär: Beste Nebenrolle Für den ungarischen Episodenfilm "Forest - I See You Everywhere" standen Regisseur Bence Fliegauf kaum finanzielle Mittel zur Verfügung. Die Besetzung besteht deshalb neben professionellen Schauspielern aus Laiendarstellern. Auch Lilla Kizlinger gibt hier ihr Filmdebüt - und wird sogleich mit dem Silbernen Bären für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle gewürdigt.

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären Silberner Bär: Bestes Drehbuch Auch der nur rund einstündige Beitrag "Introduction" des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo wird episodisch erzählt. In schwarz-weißen Bildern bei stets trübem Wetter reden die Protagonisten aneinander vorbei und verfallen dabei immer wieder auf belanglose Worthülsen. Hong Sang-soo erhielt 2020 bereits den Regie-Bären, nun zeichnet ihn die Jury für das beste Drehbuch aus.

Silberner Bär: Künstlerische Leistung Alonso Ruizpalacios erhielt 2018 den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Sein aktueller Film "A Cop Movie" ist ein Hybrid aus Dokumentation und Spielfilm. Zwei Schauspielerinnen steigen in Polizeiuniformen und damit auch in die ambivalente Rolle, die die Polizei im Spannungsfeld von Gewalt, Korruption, Kriminalität und Schutzfunktion in Mexiko spielt. Die Jury lobte das "innovative Kinowerk".



Auch Publikum vergibt Preis im Wettbewerb

Maren Eggert, die den Silbernen Bären für die beste Hauptrolle in Maria Schraders Komödie "Ich bin dein Mensch" entgegennahm, sagte kurz und knapp: "Ich bin glücklich." In dem Film spielt sie Alma, die testweise mit einem humanoiden Roboter zusammenlebt, für den sie trotz anfänglicher Skepsis bald Gefühle entwickelt.

Um trotzdem etwas Spannung in den Wettbewerb zu bringen, gibt es in dieser Sparte in diesem Jahr zum ersten Mal einen Publikumspreis. Zuschauerinnen und Zuschauer können bei den Vorführungen per Stimmzettel teilnehmen. Mal sehen, ob sie mit dem Urteil der Jury übereinstimmen oder eigene Favoriten mit einem Bären beehren werden. Der Preis wird zum Ende der Berlinale am 20. Juni vergeben.