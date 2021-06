Berlinale Summer Special: Festival findet Publikum

Berlinale 2021: Die Gewinner der Goldenen und Silbernen Bären

Silberner Bär: Großer Preis der Jury

Als Hommage an die Frauen versteht Ryusuke Hamaguchi seinen Film "Wheel of Fortune and Fantasy", den er in drei Akten erzählt. Dabei inszeniert der japanische Regisseur die Szenen fast ausschließlich innerhalb eines Raumes mit stets nur zwei Darstellerinnen und Darstellern. Für die tiefgründigen Dialoge zeichnete ihn die Berlinale-Jury mit dem Großen Preis aus.