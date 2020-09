Belarus: Athleten vereint im Kampf gegen den "paranoiden Diktator" Lukaschenko

Yelena Leuchanka beschreibt den Moment, als den, in dem sie wusste, dass es "kein Zurück mehr" geben würde. In den Tagen nach dem umstrittenen Wahlsieg des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko musste Leuchanka mit Schrecken mit ansehen, wie ihre demonstrierende Bürger von den belarussischen Sicherheitsdiensten verprügelt und verschleppt wurden. Die im ganzen Land bekannte Basketballspielerinnen erkannte, dass sie nicht länger schweigen konnte.

"Wenn man sich schneidet und man weiter auf die Verletzung drückt, blutet es nur umso mehr", sagt die erklärte Gegnerin des Präsidenten, der seit über 26 Jahren an der Macht ist und als "letzter Diktator Europas" gilt, gegenüber der DW: "Wir sind über den Wendepunkt längst hinaus, es gibt kein zurück mehr. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir sind in Europa, wie ist das möglich? Hier gibt es keine Menschenrechte. Wir können nicht friedlich protestieren."

Massendemos seit August

Massendemonstrationen gegen seine Dauerherrschaft dauern seit den Wahlen im August an, bei denen Lukaschenko laut offiziellem Wahlergebnis 80,23 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft dem Präsidenten und den Behörden vor, Protestierende willkürlich festzunehmen und "hunderte von Menschen Folter und anderer Misshandlung" zu unterziehen - darunter auch Sportler, die sich öffentlich positionieren.

Beim letzten großen Protest am vergangenen Sonntag hat Yelena Leuchanka mit eigenen Augen gesehen, wie brutal die Polizei mitunter vorgeht. "Ein Mann wurde von mehreren Polizisten umringt und festgehalten. Dann kam ein weiterer und schlug ihm, obwohl er bereits festgehalten wurde und sich nicht schützen konnte, aus dem Nichts einfach in den Bauch", berichtet die Basketballerin: "Ich verstehe nicht, warum es so viel Brutalität und Hass gegenüber der eigenen Bevölkerung gibt."

Ein gemeinsames Ziel

Yelena Leuchanka (l.) bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio

Leuchanka hat sich der "Free Union of Athletes", einer neu gegründeten Bewegung belarussischer Sportler angeschlossen, weil sie sich "verpflichtet" fühle, ihre Stimme zu erheben und für andere Menschen im Land einzutreten. "Für viele Sportkollegen und auch für mich ist das etwas ganz Neues", sagt Leuchanka, die ihr Land bei Olympischen Spielen mit dem Basketball-Team vertreten hat. "Wir versuchen, unser Volk so gut wie möglich zu unterstützen, denn ich weiß, wenn man uns da draußen zusammen mit den Demonstranten sieht, gibt das den Menschen Hoffnung und das Gefühl, nicht allein zu sein."

Leuchanka ist eine von fast 600 belarussischen Sportler*innen, die einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem unter anderem Neuwahlen und ein Ende der Polizeigewalt in Belarus gefordert werden. In Anbetracht drohender Repressalien ließen die Unterzeichner, dass "alle Athleten gemeinsam, bis hin zu einer möglichen Weigerung, für die Nationalmannschaft zu spielen, handeln werden", sollten Versuche unternommen werden, ihr Handeln zu bestrafen.

Und das soll offenbar geschehen. Alexander Opeikin, ein belarussischer Handballfunktionär, der den Brief initiiert hat, sagt, er wisse von 30 Fällen, in denen Sportler aufgrund ihrer politischen Haltung ihren Arbeitsplatz verloren haben oder anderweitig sanktioniert wurden. "Wir haben einen großen Konflikt mit dem Sportministerium", berichtet Opeikin der DW und sagt: "Alle Sportler stehen jetzt unter Druck." Das belarussische Sportministerium reagierte laut Opeikin bislang weder auf die Bitte um Stellungnahme zu dem Schreiben, noch auf die Anschuldigung, dass Sportler vom Staat sanktioniert werden. Da die meisten Sportarten und ihre Förderung in Belarus direkt an den Staat gebunden sind, sind Athleten in der Regel finanziell von der Regierung abhängig.

Top-Sportler sollen sich anschließen

Die großen Sportstars in Belarus, wie Tennisspielerin Victoria Azarenka und die mehrfache Biathlon-Olympiasiegerin Darya Domracheva, halten sich bislang zurück. Während der US Open, bei denen sie das Finale erreichte, bezeichnete Azarenka die Situation als "herzzerreißend", ließ sich aber nicht weiter auf das Thema ein. Domracheva rief bisher lediglich via Instagram dazu auf, "die Polizeigewalt zu beenden". Yelena Leuchanka sagt, sie verstehe nicht, was die namhaften Sportler daran hindert, ihre Stimme zu erheben und fordert sie dazu auf: "Ich respektiere sie als Sportler und das, was sie für unser Land erreicht haben. Aber unser Sport ist nur dann populär, wenn man Menschen hat, die einem zujubeln", erklärt Leuchanka: "Jetzt ist es an der Zeit, dass wir Sportler für die Menschen eintreten. Und auch die großen Athleten unseres Landes, zu denen die Menschen aufschauen. Ihre Stimmen sind wichtig. Ihre Stimmen können eine Veränderung bewirken."

Topstar im belarussischen Sport: Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Victoria Azarenka (r.)

Die öffentliche Wirksamkeit hat der sportbegeisterte Alexander Lukaschenko in der Vergangenheit immer wieder für seine eigenen Zwecke genutzt. Zum Beispiel im vergangenen Jahr, als Belarus Gastgeber der Multisport-Spiele "European Games", an denen 4.000 Athleten vom ganzen Kontinent teilnahmen, war. Die Wirkung war ganz nach dem Geschmack des Präsidenten: IOC-Präsident Thomas Bach gratulierte Lukaschenko damals zur "ausgezeichneten Organisation" und der "guten Atmosphäre". "Sport ist für Lukaschenko sehr wichtig, weil er die Macht des Sports und die Macht der Athleten versteht", sagt Alexander Opeikin: "Für ihn ist es eine Art Legitimation. Er ist ein wirklich paranoider Diktator. Und als paranoider Diktator will er alle Bereiche des belarussischen Lebens kontrollieren. Der Sport ist nicht ausgeschlossen."

Der Interessenkonflikt

Lukaschenko, der die Grenzen zwischen Politik und Sport gekonnt verwischt, ist auch für das Nationale Olympische Komitee von Belarus (NOK) zuständig - und das als Präsident. Eigentlich eine klare Verletzung der Olympischen Charta, in der es heißt, dass die NOKs ihre Autonomie bewahren und gegen Einflussnahme jeglicher Art gesichert sein müssen. Rob Koehler, Chef der von Athleten geführten Bewegung "Global Athlete", nennt das belarussische Modell eine "Fassade". Das IOC messe hier schlicht mit zweierlei Maß sagt Koehler gegenüber der DW und erklärt: "Sie sagen, dass die Welt des Sports autonom sein soll. Aber dennoch wird zugelassen, dass der politische Führer eines Landes der Spitze des NOK vorsteht. Wo bleibt da die Autonomie?"

Die "Free Union of Athletes" plant, im Laufe dieser Woche einen Brief an das IOC zu verschicken. In einem Entwurf, der der DW vorliegt, wird das IOC aufgefordert, für die Einhaltung seiner eigenen Charta aktiv einzutreten. "Das Nationale Olympische Komitee (...) ist zu einem Komplizen von Gesetzlosigkeit und Diskriminierung geworden und wird von Personen geleitet, die für das verantwortlich sind, was aktuell in Belarus geschieht", schreiben die Sportler um Yelena in dem Brief. Abschließend heißt es: "Wir bitten die Führung des Internationalen Olympischen Komitees, sich mit den Athleten solidarisch zu zeigen und nicht gleichgültig gegenüber den Aktionen des NOK Belarus, das mit Diskriminierung und Gewalt in Verbindung gebracht wird, zu bleiben."