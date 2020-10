Behörden stoppen Komödie auf Kurdisch

Alles sei ganz schnell gegangen, erzählt der kurdische Regisseur Nazmi Karaman. Plötzlich habe die Polizei vor der Tür gestanden und sie mussten das Theater verlassen. "Das Theaterstück wird in der Türkei seit drei Jahren aufgeführt. Nie haben die Behörden etwas daran auszusetzen gehabt, doch plötzlich haben sie wohl ihre Meinung geändert", klagt der Regisseur des kurdischen Stücks Berû - zu Deutsch: gesichtslos. Kurz vor der ersten Aufführung im Istanbuler Stadttheater - Istanbul Belediyesi Sehir Tiyatroları – wurde das Werk vom Ortsvorsteher des Stadtteils Gaziosmanpasa verboten, weil es "die öffentliche Ordnung stört".

Bei dem Theaterstück, das von der kurdischen Künstlergruppe "Teatra Jiyana Nu" aufgeführt werden sollte, handelt es sich um eine Übersetzung des bekannten italienischen Theaterautors Dario Fo. Bereits seit drei Jahren wird das Stück des Nobelpreisträgers in der Türkei und im Ausland aufgeführt - fast 4000 Menschen haben sich die Inszenierung angeschaut.

Für das Stadttheater in Istanbul wäre es trotzdem eine Premiere gewesen. In seiner 106-jährigen Geschichte gab es bislang noch keine kurdische Aufführung. "Für uns und für die Gesellschaft wäre das ein wichtiges Signal gewesen", beklagt Regisseur Karaman.

Das kritisierte Stück stammt vom italienischen Theaterautor Dario Fo

"Alles wie eine Tragikomödie"

Für Karaman habe das Verbot des Stücks, das aus zwei Akten besteht, etwas von einer Tragikomödie. "Ob in Diyarbakır, in Van oder in Batman, in diesen kurdisch besiedelten Gegenden war es üblich, dass man bei der Polizei die Texte einreicht. Die Polizisten kommen anschließend vorbei, gucken sich die Aufführung an und drehen alles mit. Dann wird eine Erlaubnis ausgestellt. Nie gab es mit dieser Prozedur Probleme."

Kurz bevor der Ortsvorsteher das Verbotsverfahren eingeleitet hat, ist in der regierungsnahen Zeitung Aydinlik der Artikel "Von Istanbuler Stadtbühne zur PKK-Theatergruppe" erschienen - eine Polemik, die das Theater in die Nähe der kurdischen Terrormiliz PKK rückt. Schön häufiger hätten sie schlechte Presse gehabt. Man habe das aber stets ignoriert, erzählt der Regisseur.

Kämpft für die kurdische Kultur: Regisseur Nazmi Karaman

Solidarität für die Schauspieler

Der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, begründete das Verbot damit, dass das Stück überprüft werden müsse. Es gebe den Vorwurf der "PKK-Propaganda". Der sozialdemokratische Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, solidarisierte sich mit den Künstlern. "Dario Fos Stück wurde von staatlichen Theatern bereits mehrfach auf Türkisch gespielt. Nun wird es eben auf Kurdisch gespielt. Wo liegt der Unterschied?".

Auch in den sozialen Medien erhielten Karaman und die Schauspieler über das Hashtag #KürtçeTiyatroEngellenemez (Das Kurdische Theater lässt sich nicht aufhalten) zahlreiche Solidaritätsbekundungen.

"Kurdische Kultur- und Kunstaktivitäten werden auf unterschiedlichste Weise unterdrückt", kritisiert Özkan Küçük. Der Diyarbakır-Repräsentant der "Susma-Plattform" - einem Forum gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Kultur, Kunst und Medien - spricht von einer gefährlichen Entwicklung.

In den vergangenen fünf Jahren seien kurdische Kunstveranstaltungen immer häufiger zensiert worden. "Die Kurdische Sprache steht systematisch unter Druck. Es geht aber nicht nur um die Sprache, sondern um die ganze Kultur. Das Verbot eines Theaterstücks im Herzen Istanbuls ist ein Vorfall, den man in den kurdischen Provinzen ständig erlebt", so Küçük.

Berû kein Einzelfall Imamoglu: Der Bürgermeister von Istanbul verteidigt die Berû-Künstler

Küçük erinnerte auch an einen Vorfall, als zuletzt zwei Musiker bei einer Hochzeit in der südostanatolischen Stadt Sanliurfa auf Kurdisch gesungen haben und deshalb wegen "Propaganda für eine terroristische Organisation" festgenommen wurden. "Heute ist es schon so weit, dass ein Ortsvorsteher eines Bezirks Sprachen verbieten kann." Es komme ihm vor, dass versucht werde, die Kurdische Sprache auszulöschen.

In der jüngsten Vergangenheit gab es weitere Fälle, in denen kurdische Kultur- und Kunstveranstaltungen zensiert wurden: Die Istanbuler Bilgi-Universität ließ im Jahr 2017 die "Kurdische Theaterkonferenz von gestern bis heute" verbieten, so dass die Konferenz in die Istanbuler Boğaziçi Universität umziehen musste.

Der Oberste Rundfunk- und Fernsehrat (RTÜK) ließ im Jahr 2018 die Sendung "Cevdet Gülbay ile Govend Show" verbieten, die vom türkischen Sender Yasam TV ausgestrahlt wird. Der Fernsehsender wurde mit umgerechnet 1400 Euro und fünf Programmaussetzungen sanktioniert. Vorausgegangen war eine Beschwerde, in der festgestellt wurde, dass ein Teilnehmer der Sendung auf Kurdisch grüßte; zudem habe er ein kurdischer Liedtext verwendet, der nicht offiziell übersetzt wurde.

Intoleranz kommt regelmäßig zu Ausdruck, meint Schauspielerin Rewsan Apaydin

Ebenfalls im Jahr 2018 erhielt der Kinderkanal Zarok TV eine Geld- und Programmstrafe, weil zwei Lieder, die auf Kurdisch ausgestrahlt wurden, als "terroristische Propaganda" eingestuft wurden. Im selben Jahr wurden Musiker festgenommen, weil sie bei einer Straßenhochzeit in Izmir kurdische Musik gespielt haben.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft TRT ließ wenig später 66 kurdische Lieder verbieten. 2019 wurden die "Kurdischen Theatertage" vom Gouverneur von Adana mit der Begründung verboten, dass die Veranstaltung "die öffentliche Sicherheit bedroht".

Regisseur: "Für die gesamte Kunst tut es mir leid"

"Die Intoleranz gegenüber der kurdischen Sprache und Kunst kommt immer mehr zum Ausdruck. Aber kurdische Kunst und kurdisches Theater können nicht verhindert werden. Wir werden unser Publikum mit unseren Stücken immer erreichen'', sagte Rewşan Apaydın, eine der fünf Schauspieler des verbotenen Theaterstücks Berû.

Regisseur Nazmi Karaman betont, dass das Verbot nicht nur für ihn und seine Schauspieler ein Verlust wäre. "Für die gesamte Kunst tut es mir sehr leid", so der Direktor. Er träume von einer Welt, in der es keine Zensur gegenüber dem Theater und anderen Kunstformen gibt.

Eine Sache mache seine Situation ein wenig erträglicher, sagt er: Nach der Verbotsentscheidung habe er zahlreiche Unterstützungsschreiben erhalten. Durch die große Solidarität habe er sich deutlich besser gefühlt.