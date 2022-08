Mit Liebe zum Detail

In "Siegfried" hat sich Alberichs Bruder Mime als Zauberer verkleidet, um mit dem erwachsenen Siegfried Kindergeburtstag zu feiern. Das Bühnenbild von Andrea Cozzi ist liebevoll gestaltet und makaber zugleich. Denn Mime, der als lustiger Alter daherkommt, hat seine skurrilen Puppen als Geburtstagsgäste aufgereiht. In all seinem Handeln wirkt er wie ein Psychopath, der sich an Kindern vergreift.