Bayern torreich an die Tabellenspitze

Der FC Bayern München hat seine Fans auch ohne Oktoberfest in Feierlaune versetzt. Die Münchner verpassten dem VfL Bochum am Samstag beim 7:0 (4:0) in ihren Wiesn-Trikots eine haushohe Niederlage. Leroy Sané (17. Minute), Joshua Kimmich (27./65.) mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack, Serge Gnabry (32.), Vasilios Lampropoulos (43./Eigentor), Rekordmann Robert Lewandowski (61.) und Eric Maxim Choupo-Moting (79.) sorgten für den höchsten Liga-Saisonsieg des deutschen Fußball-Serienchampions, der damit die Tabellenspitze übernahm.

Im Arena-Rund wurden die Bayern von 25.000 Zuschauern mit La-Ola-Wellen und Meistersprechchören gefeiert. Nach Auswärtssiegen mit Signal-Wirkung beim 4:1 gegen RB Leipzig und beim 3:0 gegen den FC Barcelona legte das torhungrige Ensemble von Trainer Julian Nagelsmann gegen den Aufsteiger nach. Dessen anfänglicher Mut war schnell verflogen, mit zum Teil haarsträubenden Fehlern machten es die Bochumer dem Gastgeber aber auch nicht sonderlich schwer.

Augsburg raus aus dem Keller

Eine Chance, ein Tor: das reichte für den FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, deren Aufwärtstrend sich nicht fortsetzt. Dank eines späten Treffers von Torjäger Florian Niederlechner (80.) schafften die Augsburger den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl erkämpfte sich am fünften Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach ein 1:0 (0:0) und schaffte damit den erhofften Befreiungsschlag. Mit nun fünf Punkten ist man aus dem Tabellenkeller und konnte die Gladbacher überholen. Die ambitionierte Borussia um Coach Adi Hütter verpasste den zweiten Sieg in Serie. Mit nur vier Punkten in fünf Spielen liegen die Fohlen weit hinter den Erwartungen.

Torlos und damit ereignisarm blieb es bei den Spielen Mainz - Freiburg und Bielefeld - Hoffenheim.

Hertha voller Lob für einen Niederländer

Bei Hertha BSC war nach dem Sieg im Freitagsspiel ein Kicker in aller Munde. Coach Pal Dardai stand am Samstagmorgen auf dem Trainingsplatz in Berlin und beobachtete den fraglichen Jurgen Ekkelenkamp beim lockeren Auslaufen. "Ich sage es ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie er bei uns gelandet ist", schwärmte der Trainer des Berliner Bundesligisten scherzhaft und lobte das Talent und die Professionalität des jungen Niederländers: "Er hat etwas Besonderes, wirklich. Dafür musst du geboren sein. Das, was er tut, kannst du nicht lernen."

Dardai hatte Ekkelenkamp schon nach der Verpflichtung Ende August in den höchsten Tönen gelobt. Spätestens seit dem 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth weiß die ganze Bundesliga, welche Entdeckung die Blau-Weißen im weitgehend holprigen Transfersommer dann doch gemacht haben.

Nur 87 Sekunden nach seiner Einwechslung hatte Ekkelenkamp per Kopf den erlösenden Ausgleich (61.) erzielt. Beim Eigentor von Maximilian Bauer (79.) störte er entscheidend. "Alles, was Jurgen macht, hat Hand und Fuß", sagte Dardai über den 21-Jährigen, der ein "exzellenter Fußballer" sei. Gelernt hat Ekkelenkamp seine Fähigkeiten in der berühmten Akademie von Ajax Amsterdam. Herthas Offensivspiel bereicherte er sofort mit seiner Übersicht, Technik und Torgefahr. "Jurgen ist so ein klassischer Ajax-Zocker. Er weiß genau, wo er sich im Raum befindet", sagte Torhüter Alexander Schwolow: "Er ist ein schüchterner Typ, der ein bisschen gebraucht hat. Mit so einem Spiel ist er spätestens jetzt angekommen."

Der 5. Spieltag in Zahlen:

Hertha BSC - Greuther Fürth 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Hrgata (57.), 1:1 Ekkelenkamp (61.), 2:1 Bauer (79.)

Bayern München - VfL Bochum 7:0 (4:0)

Tore: 1:0 Sané (17.), 2:0 Kimmich (27.), 3:0 Gnabry (32.), 4:0 Lampropoulos (ET, 43.), 5:0 Lewandowski (61.), 6:0 Kimmich (65.), 7:0 Choupo-Moting (79.)

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 0:0 (0:0)

Tore: -

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Niederlechner (80.)

Arminia Bielefeld - TSG Hoffenheim 0:0 (0:0)

Tore: -

1. FC Köln - RB Leipzig

Am Sonntag spielen:

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Union Berlin

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt