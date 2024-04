Der Klub entsteht 1904 als Sportverein für Arbeiter der "Farbenfabrik vormals Friedrich Bayer Co. Leverkusen", aus der später die heutige Bayer AG wird. Das Fußballteam spielt lange in unteren Klassen. 1979 gelingt als Meister der 2. Bundesliga Nord der Aufstieg in die Bundesliga. Das erste Spiel im Oberhaus bestreitet Leverkusen im August 1979 im Münchener Olympiastadion gegen die Bayern(Foto).