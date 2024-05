Bayer Leverkusen träumt vom Triple

Und dann war die Meisterschale weg. Bayer Leverkusens Torwart Lukas Hradecky hatte das Objekt der Begierde den Fans in der BayArena überreicht und die feierten ausgelassen die erste Deutsche Meisterschaft. Zum Abschluss einer historischen Bundesliga-Saison hatte die Werkself noch einmal einen Sieg gegen Augsburg geholt - den 28. In dieser Spielzeit. "Sie haben sie besser behandelt als ich den Ball", scherzte der Finne überwältigt von seinen Gefühlen: "Ein Traum ist wahr geworden."

Auch Trainer Xavi Alonso kletterte den auf die Tribüne und ließ sich feiern. Auf dem Zaun reckte der "König von Leverkusen" Arm in Arm mit den Fans die Meisterschale in den Himmel - gleich mit seinem ersten Titel als Trainer hat sich der 42-Jährige ein Denkmal gesetzt. "90 Punkte, ungeschlagen. Ich bin einfach nur stolz, dass diese Mannschaft Bundesliga-Geschichte geschrieben hat", sagte Alonso sichtlich gerührt über seine "Invincibles", seine Unbesiegbaren.

Bayer Leverkusen ist das erste Team in der Bundesliga-Geschichte, das ungeschlagen Deutscher Meister wird Bild: Wolfgang Rattay/REUTERS

Für den früheren Welt- und Europameister Alonso ist das etwas ganz Besonderes. "Diese Mannschaft hat sich in der Geschichte verewigt. So etwas ist nicht nur in Deutschland eine Ausnahme, sondern in Europa", sagte der Spanier: "In Spanien gab es noch nie eine Mannschaft, die ungeschlagen geblieben ist. Wir erinnern uns an Arsenal vor 20 Jahren. Und in 20 Jahren werden wir zurückschauen und sagen: Wir haben es damals geschafft." Team-Leader Granit Xhaka stellte die Frage, "ob das irgendwann noch mal wer schaffen wird? Mal schauen."

Eine einzigartige Woche

Doch schon kurz nach der ausgelassenen Feier am letzten Bundesliga-Spieltag wurde dem Traum vom Triple an diesem geschichtsträchtigen 18. Mai alles untergeordnet. "Wir brauchen mehr Zeit, um das zu realisieren. Und jetzt haben wir die nicht", sagte Alonso. Die nächste Woche werde einfach nur "einzigartig".

Leverkusen kann einer ohnehin schon historischen Saison in den kommenden Tagen die Krone aufsetzen. Das Team von Alonso steht im Europa-League-Finale und auch im DFB-Pokalfinale und kann noch zwei weitere Titel holen. Vor den beiden Endspielen in Dublin und Berlin traten deshalb die Verantwortlichen, aber auch die Spieler, etwas auf die Bremse: keine typischen Bierduschen, keine exzessive Kabinenparty, sondern "nur" eine organisierte Feier mit Familien und Freunden.

Das Team von Bayer Leverkusen kann noch zwei weitere Titel in dieser Saison holen Bild: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Man würde schon "zwei bis drei Getränke haben, im Fußball sollte man den Moment genießen", meinte Xhaka: "Aber wir wissen natürlich auch, dass Mittwoch ein großes Spiel auf uns wartet."

Bleibt die Werkself unbezwungen?

Mit nun 51 Pflichtspielen ohne Niederlage vom Saisonstart weg haben sie den europäischen Rekord von Benfica Lissabon, das 1965 40 Mal in Folge unbesiegt blieb, verbessert. Zwei weitere Siege fehlen dem Alonso-Team noch zur Unsterblichkeit. "Wenn wir jetzt noch zwei Trophäen holen, müssen wir schauen, welcher Flieger uns noch mitnimmt, damit es nicht so schwer wird", scherzte Xhaka.

Vom Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch geht es für die Mannschaft direkt weiter in die deutsche Hauptstadt, wo im Berliner Olympiastadion das letzte Spiel der Saison stattfinden wird. Im Pokalfinale wartet dann Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Und mit dem Pokal im Gepäck soll dann am Sonntag bei der geplanten großen Titelparty in der BayArena auch endlich ohne Rücksicht gefeiert werden. "Mit dieser Stimmung, mit dieser Energie gibt es Gründe, optimistisch zu sein", betonte Alonso. "Wir haben ein nächstes großes Ziel", sagte der Meistertrainer und ergänzte: "Die nächste Woche wird einzigartig."