Bayer 04 Leverkusen zieht ins Europa-League-Finale ein

Bayer 04 Leverkusen ist mit Meistertrainer Xabi Alonso weiter auf Rekordjagd. Mit dem späten 2:2 am Donnerstagabend gegen die AS Rom und dem Finaleinzug in der Europa League knackte die Werkself eine fast 60 Jahre alte Europa-Bestmarke. 49 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage schaffte nach Angaben der Fußball-Bundesliga bis dato keine Mannschaft seit es kontinentale Wettbewerbe gibt. Die bisherige Bestmarke hielt der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon, der zwischen Dezember 1963 und Februar 1965 wettbewerbsübergreifend in 48 Partien nacheinander keine Niederlage kassiert hatte.

Zudem ist der vorzeitige deutsche Fußball-Meister, der durch die Finaleinzüge im DFB-Pokal und in der Europa League auf Triple-Kurs ist, das erste Team an den ersten 32 Bundesliga-Spieltagen ohne Niederlage. 26 Siege und sechs Remis stehen bisher zu Buche. In der Geschichte der Bundesliga gab es nur zwei längere Erfolgsserien: Der FC Bayern Münchenverlor zwischen 2012 und 2014 unter Pep Guardiola und Jupp Heynckes saisonübergreifend 53 Bundesliga-Spiele in Serie nicht, der Hamburger SV kassierte zwischen 1982 und 1983 unter Ernst Happel saisonübergreifend 36-mal keine Niederlage.

Wieder späte Leverkusener Tore

Bis kurz vor dem Abpfiff gegen die AS Rom sah es aus, als würde die Erfolgsserie der Leverkusener reißen. Nach zwei Elfmetertoren für die Italiener durch Leandro Paredes (43. und 66. Minute) und ein Eigentor von Gianluca Mancini (83.) lag Bayer 04 zwar auf Finalkurs, doch es drohte die erste Saisonniederlage. Doch Josip Stanisic gelang in der siebten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 2:2 (0:1). Es war bereits das 14. Saisontor der Werkself in der Nachspielzeit.

Zwei Endspiele in einer Woche

Das Hinspiel in Rom hatte Leverkusen mit 2:0 gewonnen. Im Finale der Europa League am 22. Mai trifft der Werksklub auf eine weitere italienische Mannschaft: Atalanta Bergamo. Drei Tage später steht das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern an.

"In einer Woche zwei Finals zu haben, ist unglaublich", sagte Trainer Alonso im RTL-Interview nach dem Abpfiff des Spiels gegen die AS Rom. Nun sei das "große Ziel, drei Titel zu gewinnen". Auch Führungsspieler Granit Xhaka versprach den Fans mit Blick auf das Finale gegen Bergamo: "Wir werden alles dafür geben, um den Pott mit nach Leverkusen zu bringen."

